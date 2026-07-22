Gardi devreye girdi, Okan Buruk çok istedi. Resmi açıklama sonrası umutlar tükendi
22.07.2026 18:04
Son Güncelleme: 22.07.2026 18:11
Galatasaray'da Okan Buruk ve yönetimin çok istediği hatta George Gardi'nin devreye girdiği yıldız futbolcu kendi takımında kaldı.
70 MİLYONLUK YILDIZA 4 YILLIK İMZA
İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester City, Galatasaray'ın istediği ve temas kurduğu iddia edilen Phil Foden ile 2030'a kadar sözleşme uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 70 milyon piyasa değeri olan Foden için "Henüz 26 yaşında olmasına rağmen, İngiliz milli oyuncu, bugüne kadar profesyonel kariyerinde kulübün inanılmaz bir şekilde 20 büyük kupa kazanmasına yardımcı olarak, City kadrosunun en uzun süre hizmet veren ve deneyimli üyelerinden biri haline geldi." ifadeleri kullanıldı.
KİRALIK FORMULÜ TUTMADI
Galatasaray'ın, Manchester City forması giyen İngiliz yıldız Foden için transfer çalışmaları yaptığı ve Başkan Dursun Özbek'in süreci yürütmesi adına temsilci olarak George Gardi'yi görevlendirdiği öne sürülmüştü.
Futbolcuyu kiralık olarak Süper Lig'e getirmek isteyen Galatasaray'ın, dünya futbolunun önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen Foden için tüm şartları zorlamaya hazır olduğu ifade edilmişti.
TEK TRANSFER
Ligde son şampiyon Galatasaray, 22 yaşındaki Fransız oyuncu Lesley Ugochukwu'yu Championship ekibi Burnley'den bonservisini kiraladı.
Taraftar rakiplerine göre transfer sayısında geride kalan yönetimi çalışmaların hızlanması için eleştiriyor.
FODEN'IN KARİYERİ
Manchester City altyapısından yetişen Foden, İngiliz temsilcisiyle birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 6 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.
PERFORMANSI
Foden, Manchester City'de 411 maçta 131 gol ve 81 asist kaydetmişti.