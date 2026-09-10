Gasperini'den maç sonu itiraf. "Pahalıya mal oldu"
10.09.2026 22:15
Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Fenerbahçe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında Roma ile karşılaştı.
Kadıköy'de oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Roma'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Gasperini'nin sözleri:
"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR PUAN"
"İyi bir maç çıkardık, burada oynamak kolay değildi. Rakip çok sıkı bir savunma yaptı, çok hızlı oyuncularıyla kontrataklarla gol aramaya çalıştılar. Bu beraberlik, puan tablosu açısından da bizim için önemli."
Soru: "Beraberlik golünde Brown’ın yaptığı bir hareket sizi zorladı. Bu durum nasıl önlenmeliydi?"
“Kötü bir çıkış yaptık, bu durum özellikle defans hattında kalıp dizilişimiz sabitken daha sık başımıza geliyor. Kesinlikle bu konuda çalışmalıyız, her zaman böyle oynayamayız: bazen daha geride oynamak zorunda kalırsınız."
"BİZE PAHALIYA MAL OLDU"
Soru: "Roma-Atalanta maçından farklı olarak, oyuna giren oyuncular beklenen performansı gösterememiş gibi görünüyor."
"Hayır, öyle olduğunu düşünmüyorum. Balerdi ve Molina, Pisilli gibi çok iyi oyuna girdiler. Mora ise biraz... Onun hızının ceza sahası çevresinde sorun yaratmasını umuyordum ama kolay değildi. Bence oyuncu değişiklikleri maçın sonlarında bir katkı sağladı. Bu yıl, bu açıdan herkesin doğru bir yaklaşımı var."
Soru: "Mükemmel bir ilk yarı ve biraz dağınık bir ikinci yarı başlangıcı. Neden?"
“İki ipucu bir kanıt oluşturur, öyle derler, değil mi? Futbolda her şey açıklanabilir değildir, bazen şans faktörü de vardır. İkinci yarının başlangıcında dikkatli olmalıydık, son iki maçta bu bize pahalıya mal oldu.”