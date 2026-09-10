Gasperini'den maç sonu itiraf. "Pahalıya mal oldu"

"İyi bir maç çıkardık, burada oynamak kolay değildi. Rakip çok sıkı bir savunma yaptı, çok hızlı oyuncularıyla kontrataklarla gol aramaya çalıştılar. Bu beraberlik, puan tablosu açısından da bizim için önemli."

Soru: "Beraberlik golünde Brown’ın yaptığı bir hareket sizi zorladı. Bu durum nasıl önlenmeliydi?"

“Kötü bir çıkış yaptık, bu durum özellikle defans hattında kalıp dizilişimiz sabitken daha sık başımıza geliyor. Kesinlikle bu konuda çalışmalıyız, her zaman böyle oynayamayız: bazen daha geride oynamak zorunda kalırsınız."