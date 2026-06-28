Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 100. Gazi Koşusu için geri sayım
28.06.2026 12:07
Veliefendi Hipodromu'nun büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek olan 100. Gazi Koşusu için nefesler tutuldu. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz olarak düzenlenen görkemli gelenek, bu yıl dalya demeye hazırlanıyor. Milyonlarca yarışseverin, seçkin davetlilerin ve safkan İngiliz atı yetiştiricilerinin kalbi, bu kez asırlık bir gururun yaşanacağı tarihi gün için atacak. Peki, Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
100. Gazi Koşusu için heyecan dolu bekleyiş başladı. Toplamda 22 safkanın yarışa katılacağı Gazi Koşusu'nda hangi jokeyin büyük ikramiyeyi kazanacağı merakla bekleniyor. Gazi Koşusu'nda bu yıl birincilik ikramiyesinin 50 milyon lira olduğu duyuruldu. Peki, Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 100'üncüsü bugün İstanbul'da yapılacak.
Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu, saat 17.15'te başlayacak. Heyecan dolu yarış Kanal D'den canlı olarak yayınlanacak.
22 SAFKAN YARIŞA KATILACAK
Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistteki koşuya 22 safkan katılacak.
BİRİNCİYE 50 MİLYON LİRA İKRAMİYE VERİLECEK
Gazi Koşusu'nun 100. yarışında ödül olarak özel ikramiyeler dağıtılacak.
Gazi Koşusu'nda bu yıl birincilik ikramiyesinin 50 milyon lira olduğu duyuruldu. Koşuda ikinciye 20 milyon lira, üçüncüye 10 milyon lira, dördüncüye 5 milyon lira, beşinciye de 2 milyon 500 bin lira ikramiye ödenecek.
Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin liralık ikramiye kazanmış olacak. Ayrıca at sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 141 milyon 870 bin liraya ulaşacak.
EN İYİ DERECE HALA BOLD PİLOT'TA
Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor.
1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot", Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derecesiyle koşuyu kazanırken Gazi Koşusu'nun da en hızlı safkanı oldu.
GAZİ KOŞUSU'NUN TARİHÇESİ
Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.
At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.
Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkanın, 1927 yılında jokeyi İhsan Atçı ile kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü birlikte izledi.