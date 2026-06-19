Gazi Koşusu şampiyonu Burgas'ın yarışseverleri üzen ölümü
19.06.2026 11:21
Daha önce Gazi Koşusu'nda şampiyonluk yaşayan Burgas, hayatını kaybetti.
Türk at yarışında öne çıkan atlardan Burgas'tan kötü haber geldi.
Kariyerinde 41 koşusu bulunan ve bu koşuların 22'sini birincilikle tamamlayan Burgas, hayatını kaybetti.
95. GAZİ KOŞUSU'NUN ŞAMPİYONUYDU
Sanem Kahraman'ın sahipliğini üstlendiği Burgas, daha önce Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nda şampiyon olmuştu. Yarışta Burgas'ın jokeyliğini Ahmet Çelik yapıyordu.
SON İDMANI 3 GÜN ÖNCE
5 Mart 2018 doğumlu İngiliz atı olan Burgas, son yarışına 1 Kasım 2025'te çıkmıştı.
Burgas, son idmanını ise Ankara'da 16 Haziran 2026'da gerçekleştirmişti.
BAŞARILARI
Burgas'ın yarış kariyerinde 41 koşu, 22 birincilik, 10 Grup 1 birinciliği, 5 Grup 2 birinciliği, 4 Grup 3 birinciliği ve 3 G1 Haliç Koşusu Galibiyeti yer alıyor.