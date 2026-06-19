Gazi Koşusu şampiyonu Burgas'ın yarışseverleri üzen ölümü

19.06.2026 11:21

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Daha önce Gazi Koşusu'nda şampiyonluk yaşayan Burgas, hayatını kaybetti.

Gazi Koşusu şampiyonu Burgas'ın yarışseverleri üzen ölümü
Sosyal Medya

Türk at yarışında öne çıkan atlardan Burgas'tan kötü haber geldi.

 

Kariyerinde 41 koşusu bulunan ve bu koşuların 22'sini birincilikle tamamlayan Burgas, hayatını kaybetti.

95. GAZİ KOŞUSU'NUN ŞAMPİYONUYDU 1
Resmi Kurum

95. GAZİ KOŞUSU'NUN ŞAMPİYONUYDU

Sanem Kahraman'ın sahipliğini üstlendiği Burgas, daha önce Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nda şampiyon olmuştu. Yarışta Burgas'ın jokeyliğini Ahmet Çelik yapıyordu.

SON İDMANI 3 GÜN ÖNCE 2
Resmi Kurum

SON İDMANI 3 GÜN ÖNCE

5 Mart 2018 doğumlu İngiliz atı olan Burgas, son yarışına 1 Kasım 2025'te çıkmıştı.

 

Burgas, son idmanını ise Ankara'da 16 Haziran 2026'da gerçekleştirmişti.

BAŞARILARI 3
Resmi Kurum

BAŞARILARI

Burgas'ın yarış kariyerinde 41 koşu, 22 birincilik, 10 Grup 1 birinciliği, 5 Grup 2 birinciliği, 4 Grup 3 birinciliği ve 3 G1 Haliç Koşusu Galibiyeti yer alıyor.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram