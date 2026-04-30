Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 32. hafta
30.04.2026 10:01
AA
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de haftaya 4. sırada giren Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında kazanmak ve en yakın rakibi olan Trabzonspor ile puan farkını azaltmak istiyor. Peki, Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile heyecan dolu bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
İLK YARIDA OYNANAN MAÇ BERABERE BİTMİŞTİ
Ligde çıktığı 31 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgiyle 56 puan toplayan Beşiktaş, haftaya 4. sırada girdi.
Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 2'şer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, bir maçta da berabere kaldı.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.
BEŞİKTAŞ'TA 2 İSİM EKSİK
Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu ile sağ bek Amir Murillo, Gaziantep FK müsabakasıyla formasına yeniden kavuşacak.
Fatih Karagümrük maçında sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyen iki oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde yeniden ilk 11'de yer alacak.
Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında iki oyuncu formasından uzak kalacak.
Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz, mücadelede forma giyemeyecek.