Ouattara, sosyal medya hesabından söz konusu anları "Tüm ezilen halklar için" mesajıyla paylaşmıştı. Daha sonraki açıklamasında futbolun sınırların, kökenlerin ve dinlerin ötesinde insanları bir araya getirdiğini belirten Ouattara, dünyanın farklı bölgelerinde halkların maruz kaldığı adaletsizliklere kayıtsız kalınmaması gerektiğini ifade ederek Filistin'in özgürlüğüne destek vermişti.

Ouattara'nın Batum'daki dayanışma mesajı, Gazze'de İsrail saldırılarında yıkılan bir binanın enkazına çizilen portresiyle ölümsüzleştirilmişti.

Filistinli sanatçılar, Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yıkılmış bir binanın beton bloğuna Ouattara'nın portresini, Türk ve Filistin bayraklarını ve Beşiktaş'ın logosunu resmetmişti.