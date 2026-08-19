Geçen sezon imza atmıştı, Fenerbahçe ayrılığı açıkladı
19.08.2026 18:29
Yaz transfer dönemi tüm hızıyla sürerken, Fenerbahçe'de ayrılıklar da devam ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon ile berabere kalan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok önemli ismi katan sarı-lacivertlilerde ayrılıklar da peş peşe devam ediyor.
Sidiki Cherif ile yolların ayrıldığını duyuran Fenerbahçe, bir ayrılığı daha resmen açıkladı.
YENİ ADRESİ NORWICH
Sarı-lacivertliler, geçen sezonun devre arasında takıma katılan Anthony Musaba'nın Championship ekiplerinden Norwich'e kiralandığını bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Anthony Musaba’nın 1 yıllık kiralık transferi konusunda İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya varmıştır."
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla 24 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.