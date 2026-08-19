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Geçen sezon imza atmıştı, Fenerbahçe ayrılığı açıkladı

19.08.2026 18:29

Selim Başeğmezer

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Yaz transfer dönemi tüm hızıyla sürerken, Fenerbahçe'de ayrılıklar da devam ediyor.

Geçen sezon imza atmıştı, Fenerbahçe ayrılığı açıkladı
Anadolu Ajansı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon ile berabere kalan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

 

Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok önemli ismi katan sarı-lacivertlilerde ayrılıklar da peş peşe devam ediyor.

Geçen sezon imza atmıştı, Fenerbahçe ayrılığı açıkladı 1
Resmi Kurum

Sidiki Cherif ile yolların ayrıldığını duyuran Fenerbahçe, bir ayrılığı daha resmen açıkladı.

YENİ ADRESİ NORWICH 2
Anadolu Ajansı

YENİ ADRESİ NORWICH

Sarı-lacivertliler, geçen sezonun devre arasında takıma katılan Anthony Musaba'nın Championship ekiplerinden Norwich'e kiralandığını bildirdi.

Geçen sezon imza atmıştı, Fenerbahçe ayrılığı açıkladı 3
Anadolu Ajansı

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

 

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Anthony Musaba’nın 1 yıllık kiralık transferi konusunda İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya varmıştır."

FENERBAHÇE PERFORMANSI 4
Resmi Kurum

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 24 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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