Geçen sezonun yıldızıydı, Galatasaray'a telefon açıp "Beni alın" dedi
26.08.2026 18:53
Son Güncelleme: 26.08.2026 18:53
Transferde yapacağı takviyeler merak edilen Galatasaray için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak olan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Yaz transfer döneminde şu ana kadar Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılıların yapacağı takviyeler merak ediliyor.
Hücum hattına transfer yapmak isteyen Galatasaray'a sürpriz bir telefon geldi.
Sarı-kırmızılıların geçen sezonun devre arasında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang, Galatasaray'a mesaj gönderdi.
Il Mattino'nun haberine göre Lang, menajeriyle birlikte Galatasaray Yönetimi ile iletişime geçerek imzaya hazır olduğunu söyledi.
Napoli'deki geleceği belirsizliğini koruyan 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a gelmek için maaşında indirime gitmeye hazır olduğunu iletti.
Geçen sezonun ortasında Galatasaray'a kiralık olarak gelen Hollandalı futbolcu, çıktığı 19 maçta 2 gol - 3 asistlik bir performans sergilemiş ve sarı-kırmızılı formayla Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.