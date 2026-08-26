Geçen sezonun yıldızıydı, Galatasaray'a telefon açıp "Beni alın" dedi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak olan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

Yaz transfer döneminde şu ana kadar Lesley Ugochukwu ve Aleksey Batrakov ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılıların yapacağı takviyeler merak ediliyor.