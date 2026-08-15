Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
15.08.2026 09:27
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Peki Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşması, 15 Ağustos Cumartesi günü (bugün) 21.30'da Eryaman Stadı'nda oynanacak.
Maçı Oğuzhan Aksu yönetecek. Oğuzhan Aksu'nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Osman Gökhan Bilir yapacak.
LUKAKU OYNAYACAK MI?
Sarı-lacivertli kulüpten dün yapılan açıklamaya göre yeni transfer Romelu Lukaku maç kadrosunda yer almadı. Belçikalı futbolcunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Jayden Oosterwolde, ağrıları olan Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder ile Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve cezalı Ederson Ankara'ya götürülmedi.
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği deplasmanındaki 21 kişilik kamp kadrosu şöyleydi:
“Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Vedat Muriç.”
GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Vatandaşlar tarafından "Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları aratılıyor.
Mücadelenin canlı yayın bilgileri de belli oldu.
Gençlerbirliği – Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.