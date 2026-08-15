Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı-lacivertli kulüpten dün yapılan açıklamaya göre yeni transfer Romelu Lukaku maç kadrosunda yer almadı. Belçikalı futbolcunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Jayden Oosterwolde, ağrıları olan Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder ile Anthony Musaba, Sidiki Cherif ve cezalı Ederson Ankara'ya götürülmedi.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği deplasmanındaki 21 kişilik kamp kadrosu şöyleydi:

“Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Vedat Muriç.”