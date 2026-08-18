Gençlerbirliği maçında forması çıkarılan minik Göktuğ'a Fenerbahçe'den özel jest
18.08.2026 22:06
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı maçta tribünde forması çıkarılmak istenen minik taraftar ve ailesi, sarı-lacivertli kulüp tarafından karşılandı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.
Müsabaka öncesi ailesiyle birlikte karşılaşmayı Eryaman Stadyumu'nda izlemek için tribünde yer alan minik taraftar Göktuğ'un forması çıkarılmaya çalışılmıştı.
Bir polis memurunun yardımıyla korunan minik Göktuğ, Fenerbahçe Yönetimi'nin misafiri oldu.
Sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi, minik Fenerbahçeli Göktuğ’u misafir etti.
Kulüpten yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"Sporun birleştirici ruhunu önemseyen ve rekabetin sadece sahada olduğu bilinciyle hareket eden Kulübümüz, bugün minik Fenerbahçeli Göktuğ’u misafir ederek bu konudaki farkını bir kez daha ortaya koydu.
Süper Lig’in açılış haftasında Gençlerbirliği ile oynadığımız müsabakada üzerinde Fenerbahçe forması bulunduğu gerekçesiyle tribünde tepkiyle karşılaşan minik taraftarımız Göktuğ Alımcı, Başkanımızın davetlisi olarak Stadımıza geldi.
Fenerbahçemizin, bugün O. Lyon ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesinde Göktuğ ve ailesini, kulüp binamızda konuk eden Başkanımız Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz minik taraftarımızla yakından ilgilenirken, forma ve günün anısına hazırlanan birbirinden özel hediyeler de aileye verildi. Göktuğ Alımcı’nın ailesi de Başkanımıza ve Yönetim Kurulumuza gösterdikleri misafirperverlikleri için teşekkür etti.
Bu özel buluşmada Alımcı Ailesi’ne, Gençlerbirliği maçında Göktuğ ile yakından ilgilenen Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven de eşlik ederken, kendisine forma takdim edildi.
Misafirler daha sonra müsabakayı takip etmek üzere tribündeki yerini aldı.
Unutulmamalıdır ki rengi ne olursa olsun çocukların herhangi bir takıma karşı duyduğu sevgiye ve sevginin yaşattığı heyecana her koşulda saygı gösterilmelidir."