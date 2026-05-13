Gençlerbirliği-Trabzonspor ZTK yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
13.05.2026 13:32
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği ile heyecan dolu bir karşılaşmaya çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkan Konyaspor'un rakibi olabilmek için mücadele edecek olan iki takım, mutlak galibiyet için sahada olacak. Gençlerbirliği-Trabzonspor ZTK yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Kupada finale yürümek isteyen iki takımda galibiyet için sahada olacak. Peki, Gençlerbirliği-Trabzonspor ZTK yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Natura Dünyası Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Atv'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TRABZONSPOR'UN ÜST ÜSTE 3. FİNAL MÜCADELESİ
Son 2 sezonda finale yükselen ancak önce Beşiktaş'a daha sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı müzesine getiremeyen bordo-mavililer, art arda üçüncü kez finale yükselmenin mücadelesini verecek.
3 İSİM KRİTİK MAÇTA YOK
Karadeniz ekibinde Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor.