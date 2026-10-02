"Gerçekleri anlatacağım" dedi, federasyon harekete geçti
02.10.2026 20:11
Ronaldo’nun Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasının ardından federasyon atak yaptı.
Yaşanan kriz sonrası Portekiz Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo ile gelecek hafta görüşmeyi planlıyor.
Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı gerilimin ardından Danimarka maçı öncesinde kamptan ayrılmıştı.
Marca’nın haberine göre; Görüşme ile taraflar arasındaki gerilimin azaltılması amaçlanıyor.
Yıldız futbolcu, kararının nedenlerini ilerleyen dönemde açıklayacağını söylemişti.
Haberde Portekiz Futbol Federasyonu'nun Ronaldo’nun milli takım kariyerinin bu şekilde sona ermesini istemediği ve deneyimli futbolcunun Portekiz forması giymeye devam etmesinin hedeflendiği aktarıldı.
NE OLMUŞTU?
Norveç karşısında yedek kulübesinde oturan efsane futbolcu, teknik direktörüne tepki gösterdi.
41 yaşındaki forvet herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen maçtan sonra yapılan iki antrenmana da çıkmamasının ardından milli takım kampını terk etti.
"GERÇEKLERİ ANLATACAĞIM"
Portekizli futbolcu yaptığı açıklamada, ''Teknik direktörün basın toplantısı sonrasında, Federasyon başkanı ile yaptığım görüşme sonucu kamptan ayrıldım. Portekiz halkına bu kararımın hakkındaki gerçekleri anlatacağım. Takım arkadaşlarıma iyi şanslar ve başarılar dilerim.'' ifadelerini kullandı.
6 AY MEN CEZASI RİSKİ
Ronaldo'nun milli takım kampını terk etmesinin sonuçları olabilir.
Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) Disiplin Yönetmeliği'ne göre, milli takımdan izinsiz ayrılma durumunda futbolcular 1 ila 6 ay arasında men cezası ve para cezası alabiliyor.
İLGİLİ YÖNETMELİK NE DİYOR?
"Düzenli bir şekilde çağrıldığı halde milli takımların veya FPF'nin (Portekiz Futbol Federasyonu) ya da Portekiz'in sportif temsiline ilişkin antrenman, maç veya etkinliklere mazeretsiz olarak katılmayan ya da bunları terk eden futbolcu, bir ila altı ay arası hak mahrumiyeti (süreli hak mahrumiyeti) ve ek olarak profesyonel futbolcu olması halinde 5 ila 10 UC [katsayı birimi başına 102 avro olmak üzere yaklaşık 500 ile 1.000 avro arası] para cezası ile cezalandırılır."