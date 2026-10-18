"Gereğini yaparım" demişti, Fenerbahçe'den Asensio açıklaması

İsmail Kartal, "Asensio ile aranızda problem var mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Benim hiçbir oyuncuyla aramda problem yok. Olmamıştır, olamaz. Olursa gereğini yaparım ben. Bundan önce yaptığım gibi. Ben Fenerbahçe'nin evladıyım. Dışardan gelen bir antrenör değilim. Benim için her şey bu arma, bu arma için her şeyi yaparım ben!

Asensio ile ilgili hiçbir problemimiz yok. Çeşitli, yalan haberler varmış galiba. Kim nasıl yazıyor, nereden buluyor, bilmiyorum.