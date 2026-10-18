"Gereğini yaparım" demişti, Fenerbahçe'den Asensio açıklaması
18.10.2026 16:08
Son Güncelleme: 18.10.2026 16:12
Fenerbahçe'den Marco Asensio'nun sakatlığı hakkında açıklama yapıldı.
Alanyaspor maçının kadrosuna alınmayan Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun durumu netlik kazandı.
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve Futbol A Takımı Doktoru Ahmet Kulduk tarafından iddialara açıklık getirildi.
AMELİYAT KARARI VE TARİHİ
Fenerbahçe'nin doktoru Ahmet Kulduk, Marco Asensio'nun dizindeki sakatlığı nedeniyle gelecek hafta ameliyat edileceğini açıkladı.
Oğuz Çetin ise, “Başkanımızın 'Ben bir daha Alex olayı yaşamak istemiyorum.' talimatı, ilk günden beri hem İsmail Kartal hem oyuncular hem bizler tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmekte.” dedi.
NELER YAŞANDI?
Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor galibiyetinin sevinci Marco Asensio'dan gelen haberle gölgelendi.
Dizindeki sakatlığı yüzünden Aston Villa ve Alanyaspor maçlarında kadroya alınmayan İspanyol futbolcunun yurt dışında ameliyat olacağı iddia edilmişti.
İğne tedavisi sonuç vermediği için ameliyat kararının alındığı öne sürülmüştü.
Asensio'nun en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı da iddia edilmişti.
"GEREĞİNİ YAPARIM"
İsmail Kartal, "Asensio ile aranızda problem var mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti:
"Benim hiçbir oyuncuyla aramda problem yok. Olmamıştır, olamaz. Olursa gereğini yaparım ben. Bundan önce yaptığım gibi. Ben Fenerbahçe'nin evladıyım. Dışardan gelen bir antrenör değilim. Benim için her şey bu arma, bu arma için her şeyi yaparım ben!
Asensio ile ilgili hiçbir problemimiz yok. Çeşitli, yalan haberler varmış galiba. Kim nasıl yazıyor, nereden buluyor, bilmiyorum.