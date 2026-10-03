Geri adım atmayı kabul etti, yanıt bekleniyor
03.10.2026 19:32
Ronaldo krizinde Jesus öneriyi kabul etti. Yıldız futbolcunun kararı sonrası görüşme yapılacak.
Jorge Jesus ile Cristiano Ronaldo krizinde yeni bir perde açılıyor.
Jesus, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan gelen öneriyi kabul etti.
Portekiz medyasında yer alan haberlere göre; Jesus, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan gelen önerinin ardından Ronaldo ile görüşmeyi kabul etti.
Federasyon, Ronaldo'dan gelecek yanıtı bekliyor.
NE OLMUŞTU?
Norveç karşısında yedek kulübesinde oturan efsane futbolcu, teknik direktörüne tepki gösterdi.
41 yaşındaki forvet herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen maçtan sonra yapılan iki antrenmana da çıkmamasının ardından milli takım kampını terk etti.
"GERÇEKLERİ ANLATACAĞIM"
Portekizli futbolcu yaptığı açıklamada, ''Teknik direktörün basın toplantısı sonrasında, Federasyon başkanı ile yaptığım görüşme sonucu kamptan ayrıldım. Portekiz halkına bu kararımın hakkındaki gerçekleri anlatacağım. Takım arkadaşlarıma iyi şanslar ve başarılar dilerim.'' ifadelerini kullandı.
6 AY MEN CEZASI RİSKİ
Ronaldo'nun milli takım kampını terk etmesinin sonuçları olabilir.
Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) Disiplin Yönetmeliği'ne göre, milli takımdan izinsiz ayrılma durumunda futbolcular 1 ila 6 ay arasında men cezası ve para cezası alabiliyor.