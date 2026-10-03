Geri adım atmayı kabul etti, yanıt bekleniyor

Norveç karşısında yedek kulübesinde oturan efsane futbolcu, teknik direktörüne tepki gösterdi.



41 yaşındaki forvet herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen maçtan sonra yapılan iki antrenmana da çıkmamasının ardından milli takım kampını terk etti.

"GERÇEKLERİ ANLATACAĞIM"

Portekizli futbolcu yaptığı açıklamada, ''Teknik direktörün basın toplantısı sonrasında, Federasyon başkanı ile yaptığım görüşme sonucu kamptan ayrıldım. Portekiz halkına bu kararımın hakkındaki gerçekleri anlatacağım. Takım arkadaşlarıma iyi şanslar ve başarılar dilerim.'' ifadelerini kullandı.