Geri dönüş iddiası vardı. Beşiktaş'tan Anderson Talisca açıklaması

Anderson Talisca, bu sezonun başında Fenerbahçe'den sürpriz bir şekilde ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira'ya transfer olmuştu.

Sarı-lacivertlilerden gidene kadar takımın en skorer ismi olarak öne çıkan tecrübeli futbolcunun ayrılığı taraftarlar arasında şaşkınlığa neden olmuştu.

Fenerbahçe'nin ayrılık açıklaması şöyleydi:

"2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir.

Talisca’ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

Fenerbahçe formasıyla 75 maçta süre alan 32 yaşındaki futbolcu, 44 gol - 7 asistlik bir performans sergilemişti.