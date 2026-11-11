Geri dönüş iddiası vardı. Beşiktaş'tan Anderson Talisca açıklaması
11.11.2026 09:00
Liglere verilen milli araya Gençlerbirliği galibiyetiyle giren Beşiktaş'ta Anderson Talisca ile ilgili ortaya atılan iddiaya başkan Serdal Adalı cevap verdi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak milli araya moralli giren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden start veren Beşiktaş'ın gündemine Anderson Talisca'yı aldığı öne sürülmüştü.
SERDAL ADALI'DAN CEVAP
Daha önce siyah-beyazlılarda forma giymiş olan Brezilyalı futbolcuyla ilgili iddialara başkan Serdal Adalı cevap verdi.
Serdar Sarıdağ'a konuşan Adalı, "Hayır, Talisca bizim gündemimizde yok." diyerek iddiaları net bir dille yalanladı.
Beşiktaş'ın, oyuncuyu ocak ayında yeniden Türkiye'ye getireceğine dair spekülasyon oluşmuştu.
FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ ŞEKİLDE AYRILDI
Anderson Talisca, bu sezonun başında Fenerbahçe'den sürpriz bir şekilde ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira'ya transfer olmuştu.
Sarı-lacivertlilerden gidene kadar takımın en skorer ismi olarak öne çıkan tecrübeli futbolcunun ayrılığı taraftarlar arasında şaşkınlığa neden olmuştu.
Fenerbahçe'nin ayrılık açıklaması şöyleydi:
"2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir.
Talisca’ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."
Fenerbahçe formasıyla 75 maçta süre alan 32 yaşındaki futbolcu, 44 gol - 7 asistlik bir performans sergilemişti.
DAHA ÖNCE BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK YAŞADI
2016 yazında Benfica'dan Beşiktaş'a 2 sezonluğuna kiralık olarak gelen Anderson Talisca, siyah-beyazlılarda 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Talisca, Beşiktaş'ta çıktığı 80 maçta 37 gol - 14 asistlik bir grafik ortaya koymuştu.
Ayrıca Anderson Talisca, Fenerbahçe'de de 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.