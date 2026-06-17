Gerilim sonrası Okan Buruk'tan destek. "Çok şaşırdım"

Buruk, Can Uzun transferi hakkında ise şu sözleri dile getirdi:



"Birçok oyuncu var listemizde ama henüz kulübüyle bir girişimimiz olmadı şu ana kadar. Dünya Kupası sonrasına kalıyor her şey. Dünya Kupası transferi biraz engelleyen bir şey. Dünya Kupası bitene kadar sakin geçecek transfer dönemi."