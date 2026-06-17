Gerilim sonrası Okan Buruk'tan destek. "Çok şaşırdım"
17.06.2026 09:31
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile Fatih Terim arasında başlayan gerilime Okan Buruk'tan açıklama geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Fatih Terim arasında başlayan ‘hesap sorma’ tartışması sonrası Okan Buruk konuya dair düşüncelerini paylaştı.
Buruk, Terim'e destek çıkarak Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına şaşırdığını ifade etti.
"HEDEF GÖSTERMESİNE ŞAŞIRDIM"
KAFA Sports'a konuşan Buruk şu ifadeleri kullandı:
“Fatih Hoca'nın niyeti tamamen takıma destek olmak, hocayı korumak. TFF başkanının açıklamalarına çok şaşırdım. Fatih Hoca'yı hedef göstermesine şaşırdım." dedi.
"DESTEK VERDİ"
"Hoca tam tersi milli takıma desteğini söylüyordu. Ben tam pozitif olarak anlamıştım.
Tam tersine destek veren bir konuşmaydı.”
TRANSFER AÇIKLAMASI
Buruk, Can Uzun transferi hakkında ise şu sözleri dile getirdi:
"Birçok oyuncu var listemizde ama henüz kulübüyle bir girişimimiz olmadı şu ana kadar. Dünya Kupası sonrasına kalıyor her şey. Dünya Kupası transferi biraz engelleyen bir şey. Dünya Kupası bitene kadar sakin geçecek transfer dönemi."