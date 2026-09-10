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Gianni Infantino için büyük kriz. Bir ülke daha desteğini çekti

10.09.2026 17:35

AA

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Son dönemdeki projeleri ve fikirleriyle tepki toplayan FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun başı dertte...

Gianni Infantino için büyük kriz. Bir ülke daha desteğini çekti
Reuters

Fransa Futbol Federasyonu (FFF), FIFA başkanlık seçiminde Gianni Infantino'ya verdiği desteği çekti.

 

Fransa Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Infantino'ya desteği geri çekme kararının" oybirliğiyle alındığı belirtilerek FIFA'nın yönetim yapısında köklü reform gerektiği vurgulandı.

Gianni Infantino için büyük kriz. Bir ülke daha desteğini çekti 1
Reuters

Infantino'nun Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara açma önerisi olan Fast Forward Programme (FFE) projesini de eleştiren FFF'nin açıklamasında, "Futbolun geleceği üzerinde böylesine büyük bir etkiye sahip bir proje; kapsamlı bilgilendirme, derinlemesine istişare ve tamamen şeffaf bir karar alma süreci olmaksızın tasarlanamaz. FIFA'nın yönetim anlayışı, futbolun temsil ettiği standartları karşılamamaktadır." denildi.

Gianni Infantino için büyük kriz. Bir ülke daha desteğini çekti 2
AFP

Belçika, Hırvatistan, İngiltere, Arnavutluk, Galler, Sırbistan ve Finlandiya Futbol Federasyonları da başkanlık seçiminde Infantino'ya verdikleri desteği geri çektiğini açıklamıştı.

Gianni Infantino için büyük kriz. Bir ülke daha desteğini çekti 3
Reuters

FIFA başkanlığı seçimleri Fas'ın başkenti Rabat'ta 18 Mart 2027'de yapılacak.

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