Gianni Infantino için büyük kriz. Bir ülke daha desteğini çekti

Infantino'nun Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara açma önerisi olan Fast Forward Programme (FFE) projesini de eleştiren FFF'nin açıklamasında, "Futbolun geleceği üzerinde böylesine büyük bir etkiye sahip bir proje; kapsamlı bilgilendirme, derinlemesine istişare ve tamamen şeffaf bir karar alma süreci olmaksızın tasarlanamaz. FIFA'nın yönetim anlayışı, futbolun temsil ettiği standartları karşılamamaktadır." denildi.