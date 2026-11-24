Gianni Infantino'nun FFE planının ayrıntıları olay yarattı
24.11.2026 07:42
FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun iptal edilmesine rağmen gündemden düşmeyen FIFA Forward Enterprise projesinin içinde ABD Başkanı Donald Trump'ın yakınları da bulunuyor.
DONALD TRUMP'IN DAMADI JARED KUSHNER'İN KARDEŞİ LİSTEDE
FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun iptal edilen 20 milyar dolarlık ticari girişimi FIFA Forward Enterprise'ın hayata geçmesi halinde, Dünya Kupası ve diğer turnuvaların ticari haklarının kontrolünü 96 yıla kadar özel yatırımcı destekli bir kuruluşa devredeceği ortaya çıktı.
The Guardian ve The Athletic tarafından ele geçirilen belgeler; ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in kardeşi Joshua Kushner tarafından kurulan Thrive Capital liderliğindeki özel yatırımcıları içeren ve 20 milyar dolarlık değer biçilen FFE hakkında yeni ayrıntıları da gün yüzüne çıkardı.
17 Temmuz tarihli bir FIFA belgesindeki değerlendirmeler; önerilen şirketin, FIFA'nın %51'lik mülkiyet payını elinde tutması koşuluyla, yenilenebilir 12 yıllık lisanslama dönemleri aracılığıyla FIFA'nın ticari haklarını 96 yıla kadar kontrol edeceğini gösterdi.
YÖNETİCİLERE 50 MİLYON DOLAR ÖDÜL MADDESİ KONULMUŞTU
Belgeler ayrıca, FFE'nin öz sermayesinin %5'ine kadarının üst düzey yöneticilere tahsis edilmesini öngören bir yönetim teşvik planının ana hatlarını da içeriyordu.
The Guardian'a göre bu düzenleme, şirketin değerindeki her 1 milyar dolarlık artış için yönetime 50 milyon dolara kadar ödül verilmesi anlamına geliyor.
Bu konuda The Guardian'a konuşan bir FIFA yetkilisi ise bu teşvik planının yönetimdeki FIFA üyelerini kapsamadığını iddia etti.
Yani bu rakam, 50 milyon dolar Thrive Capital'in yönetimdeki 3 temsilcisi arasında paylaşılacaktı.
ANLAŞMA İHLALİNİN FIFA'YA MALİYETİ 250 MİLYON DOLARDI
The Athletic de, şirketin sekizinci yıl dönümünden sonra halka arz edilmesinin planlandığını ortaya çıkardı.
Plana göre önerilen şirket yedi üyeli bir yönetim kuruluna sahip olacak ve bunların dördü FIFA'ya ait olacaktı. Amaç böylelikle çoğunluğu elinde bulundurmaktı.
The Guardian ayrıca, FIFA'nın anlaşmayı ihlal etmesi veya rakip bir yatırımcıyla anlaşmaya varması durumunda Thrive'a tam 250 milyon dolar ödeyeceğini yazdı.
Ele geçirilen bir FIFA belgesinde de ihale sürecinin şeffaf yürütülmediği, FIFA finans departmanının "işlemin şartlarına doğrudan vakıf olmadığı" ortaya çıktı.
FFE NEDİR? NEDEN KARŞI ÇIKILDI?
FIFA'nın Dünya Kupası gibi dev turnuvaların ticari haklarını tek çatı altında toplayarak özel yatırımcılardan milyarlarca dolarlık sermaye çekmeyi ve bu geliri üye 211 federasyona dağıtmayı amaçlayan ticari bir şirket projesi olarak Infantino tarafından gündeme getirilmişti.
Ancak Infantino'nun bu planı UEFA ve CONCACAF'ın sert muhalefetinin yanı sıra Asya Futbol Konfederasyonu'nun (AFC) şeffaflık ve yönetim konularında dile getirdiği endişelerin ardından rafa kaldırılmıştı.