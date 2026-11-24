Belgeler ayrıca, FFE'nin öz sermayesinin %5'ine kadarının üst düzey yöneticilere tahsis edilmesini öngören bir yönetim teşvik planının ana hatlarını da içeriyordu.

The Guardian'a göre bu düzenleme, şirketin değerindeki her 1 milyar dolarlık artış için yönetime 50 milyon dolara kadar ödül verilmesi anlamına geliyor.

Bu konuda The Guardian'a konuşan bir FIFA yetkilisi ise bu teşvik planının yönetimdeki FIFA üyelerini kapsamadığını iddia etti.

Yani bu rakam, 50 milyon dolar Thrive Capital'in yönetimdeki 3 temsilcisi arasında paylaşılacaktı.