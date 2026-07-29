Gobrik Zabrze-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş mücadelesinde Gobrik Zabrze ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe'nin tur atlama hedefindeki en büyük kozları Greenwood, Asensio ve Talisca olacak. Avrupa kupalarındaki 301 müsabakada 119 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 65 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 301 mücadelede rakip fileleri 410 kez havalandırdı, kalesinde 423 gol gördü. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Gobrik Zabrze-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?