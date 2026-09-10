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Gollerle başladı, derbiye damga vurdu. Men cezası geliyor

10.09.2026 09:02

NTV - Haber Merkezi

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Beşiktaş'a transfer olan ve performansıyla dikkat çeken Vlahovic, derbi sonrası ceza alacak.

Gollerle başladı, derbiye damga vurdu. Men cezası geliyor
Anadolu Ajansı

Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic kararı için gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi.

 

Derbide Beşiktaş'tan Vlahovic hareketi sebebiyle tedbirsiz olarak disipline gönderilmişti.

2 İLE 5 MAÇ 1
Anadolu Ajansı

2 İLE 5 MAÇ

"Hakaret" gerekçesiyle Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak gönderilen Vlahovic, 2 ila 5 müsabaka arasında men cezasıyla karşı karşıya.

İTİRAZ EDİLECEK 2
Anadolu Ajansı

İTİRAZ EDİLECEK

Sabah'ın haberine göre; Vlahovic'in men cezası alması halinde Beşiktaş, süratle Tahkim Kurulu'na itiraz başvurusu gerçekleştirecek. 

Gollerle başladı, derbiye damga vurdu. Men cezası geliyor 3
Anadolu Ajansı

Siyah beyazlılar yarın Erzurumspor'u konuk edecek. Kartal, 17 Eylül'de ise Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı ağırlayacak. 3 gün sonra da Amed deplasmanına çıkacak.

Gollerle başladı, derbiye damga vurdu. Men cezası geliyor 4
Anadolu Ajansı

26 yaşındaki Sırp golcü Beşiktaş formasıyla 5 maça çıkmıştı.

 

Yıldız futbolcu, çıktığı bu maçlarda 4 gollük katkı sağlamıştı.