Gollerle başladı, derbiye damga vurdu. Men cezası geliyor
10.09.2026 09:02
Beşiktaş'a transfer olan ve performansıyla dikkat çeken Vlahovic, derbi sonrası ceza alacak.
Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic kararı için gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi.
Derbide Beşiktaş'tan Vlahovic hareketi sebebiyle tedbirsiz olarak disipline gönderilmişti.
2 İLE 5 MAÇ
"Hakaret" gerekçesiyle Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak gönderilen Vlahovic, 2 ila 5 müsabaka arasında men cezasıyla karşı karşıya.
İTİRAZ EDİLECEK
Sabah'ın haberine göre; Vlahovic'in men cezası alması halinde Beşiktaş, süratle Tahkim Kurulu'na itiraz başvurusu gerçekleştirecek.
Siyah beyazlılar yarın Erzurumspor'u konuk edecek. Kartal, 17 Eylül'de ise Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı ağırlayacak. 3 gün sonra da Amed deplasmanına çıkacak.