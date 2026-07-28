Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe tur için sahada

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Geçtiğimiz hafta sahasında Gobrik Zabrze'yi Talisca'nın muhteşem golüyle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanda da avantajlı bir skor alarak bir üst tura yükselmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?