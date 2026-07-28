Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe tur için sahada
28.07.2026 15:49
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Geçtiğimiz hafta sahasında Gobrik Zabrze'yi Talisca'nın muhteşem golüyle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanda da avantajlı bir skor alarak bir üst tura yükselmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Gobrik Zabrze ile kozlarını paylaşacak. Bu yıl adını UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırmak isteyen Fenerbahçe, deplasmanda rakibi karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GORNİK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
MÜCADELEYİ BELÇİKALI HAKEM YÖNETECEK
Mücadeleyi, Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek. D'hondt'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Romain Devillers ve Nico Claes yapacak.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Turun ilk maçında Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlik halinde eşleşmeyi geçen taraf olacak. Ev sahibi ekibin 1 farklı galibiyeti durumunda maç uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde sonuç değişmezse seri penaltı atışları turu geçen tarafı belirleyecek. Gornik Zabrze'nin 2 ve daha farklı galibiyeti durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.
Sarı-lacivertliler, rakibini elemesi durumunda 3. eleme turunda Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşısındaki muhtemel ilk 11'i şöyle:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca