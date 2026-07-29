Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçı
29.07.2026 16:28
Son Güncelleme: 29.07.2026 16:50
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Oynanan ilk maçta Gornik Zabrze'yi sahasında 1-0 mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe, bugün de deplasmanda rakibi karşısında kazanmak ve bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Polonya'nın Gornik Zabrze takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 302. karşılaşmasına çıkacak. Peki, Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş mücadelesinde Gornik Zabrze ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe'nin tur atlama hedefindeki en büyük kozları Greenwood, Asensio ve Talisca olacak. Avrupa kupalarındaki 301 müsabakada 119 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 65 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 301 mücadelede rakip fileleri 410 kez havalandırdı, kalesinde 423 gol gördü. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
GORNİK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında bu akşam Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE İLK MAÇTA TUR KAPISINI ARALADI
Turun ilk maçında Kadıköy'de rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlik halinde eşleşmeyi geçen taraf olacak. Ev sahibi ekibin 1 farklı galibiyeti durumunda maç uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde sonuç değişmezse seri penaltı atışları turu geçen tarafı belirleyecek. Gornik Zabrze'nin 2 ve daha farklı galibiyeti durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.
Sarı-lacivertliler, rakibini elemesi durumunda 3. eleme turunda Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL 11
Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Sanchez, Janza, Sadilek, Dietz, Urbanski, Ikia Dimi, Khlan, Prekop.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Fred, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca.
FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler yer alıyor:
Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif.