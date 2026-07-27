Gornik Zabrze-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon başarılı bir görüntü sergilemek isteyen Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Gornik Zabrze-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman?