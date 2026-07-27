Gornik Zabrze-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu
27.07.2026 13:32
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle kozlarını paylaşacak. Kadıköy'de oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, rövanş maçında da kazanmak ve 2. eleme turunu atlatmak istiyor. Peki, Gornik Zabrze-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon başarılı bir görüntü sergilemek isteyen Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Gornik Zabrze-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman?
GORNİK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu maçları, yarın ve 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
Fenerbahçe, 1-0'ın rövanşında 29 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.
2. ELEME TURU MAÇ PROGRAMI
Yarın:
KuPS Kuopio (Finlandiya)-Sabah (Azerbaycan): (0-1)
L. Red Imps (Cebelitarık)-Mjallby (İsveç): (0-3)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Thun (İsviçre): (1-1)
Celje (Slovenya)-Egnatia (Arnavutluk): (3-3)
Hearts (İskoçya)-Sturm Graz (Avusturya): (0-4)
Shamrock Rovers (İrlanda)-Ararat-Armenia (Ermenistan): (0-2)
29 Temmuz Çarşamba:
Gornik Zabrze (Polonya)-Fenerbahçe: (0-1)
Kairat Almaty (Kazakistan)-Omonia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi): (0-1)
Kauno Zalgiris (Litvanya)-Klaksvik (Faroe Adaları): (0-0)
Lech Poznan (Polonya)-Aarhus (Danimarka): (4-1)
Universitatea Craiova (Romanya)-Levski Sofia (Bulgaristan): (0-1)
Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Vikingur R. (İzlanda): (1-2)
Kızılyıldız (Sırbistan)-Larne (Kuzey İrlanda): (4-0)
S. Bratislava (Slovakya)-Iberia (Gürcistan): (2-0)