Görüştüğü yerli hocayı açıkladı, Fatih Tekke'ye sitem etti: "Bu konuda kendisine kırgınım"
16.09.2026 12:13
Ertuğrul Doğan Ertuğrul Doğan Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke'nin ayrılık sürecinde yaşananları anlattı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
A Spor'a konuşan Doğan şu ifadeleri kullandı:
“İstifa sonrası hemen Fatih Tekke'yi aradık ama ulaşamadık. Aklımızdan geçenlerle ağzımızdan geçenler bazen farklı oluyor. Uçak havadayken istifanın kabul edilmediğini ilettim. Sonrasında kendisiyle görüştüm, bunun yanlış olduğunu belirttim tekrar yeni bir yola çıktık."
"Amed maçının mağlubiyeti sonrasında yine hocanın istifa ettiği haberi geldi. Bu kararı bizi bilgilendirmeden verdi. Başka biri buna benzer cümleler kursaydı bu işin o anda biterdi.
Bu ayrılık sürecini bir uygulamanın bildiriminden öğrenmemeliydim. Bu konuda kırgınlığım var bunu da kendisine ilettim."
BURAK YILMAZ'LA GÖRÜŞME
Doğan bu süreçte Burak Yılmaz'la görüştüğünü şu sözlerle açıkladı:
"Abdullah Avcı ve Şenol Güneş bizim şampiyon hocamız. Ancak ikisiyle de hiçbir görüşme yapmadım. Arda Turan benim sevdiğim bir arkadaşımız, bir takım çalıştırdığı için onunla da temasımız olmadı. Bu süreçte sadece Burak Yılmaz'la görüştüm."
Fatih Tekke sonrası Hüseyin Çimşir'le performansın eksik kalması sonrası teknik direktör arayışları hızlanan Trabzonspor'un teknik direktörü Thomas Reis olmuştu.
Reis’in resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından bordo-mavili takımın başındaki görevine başlaması bekleniyor. Reis, Trabzonspor kariyerinin ilk günlerinde bordo-mavili takımın Galatasaray ile sahasında oynayacağı önemli karşılaşmanın hazırlıklarına odaklanacak.
SÜPER LİG KARNESİ
Alman teknik direktör Türkiye'de Samsunspor'u Temmuz 2024-Şubat 2026 döneminde çalıştırmıştı.
Reis yönetimindeki Samsunspor,'da 72 maçta 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyet almıştı.
Alman çalıştırıcı bu maçlar sonunda 1.63'lük puan ortalaması elde etmişti.