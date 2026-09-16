Görüştüğü yerli hocayı açıkladı, Fatih Tekke'ye sitem etti: "Bu konuda kendisine kırgınım"

"Amed maçının mağlubiyeti sonrasında yine hocanın istifa ettiği haberi geldi. Bu kararı bizi bilgilendirmeden verdi. Başka biri buna benzer cümleler kursaydı bu işin o anda biterdi.

Bu ayrılık sürecini bir uygulamanın bildiriminden öğrenmemeliydim. Bu konuda kırgınlığım var bunu da kendisine ilettim."