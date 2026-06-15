Göztepe 101'inci yaşını kutladı

Kutlamalara Avrupa Challenger Kupasını kazanan ve Sutopu Kadınlar Türkiye 1. Ligi’ni şampiyon tamamlayan Göztepe Kadın Sutopu Takımı ve Türkiye'yi gelecek sezon UEFA Gençlik Ligi’nde temsil edecek 19 Yaş Altı Takımı da katıldı.