Göztepe 101'inci yaşını kutladı

15.06.2026 05:56

AA, İHA

Google'da NTV'yi tercih et

Türkiye’nin en köklü spor kulüplerinden Göztepe, 101'inci kuruluş yıldönümünü coşkuyla kutladı.

Göztepe 101'inci yaşını kutladı
IHA

Göztepe'nin 101'inci kuruluş yılı kutlamaları; kulüp yöneticileri, altyapı sporcuları ve antrenörlerin Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

Göztepe 101'inci yaşını kutladı 1
Anadolu Ajansı

Kutlamalar Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda devam etti. Güzelyalı sahilinde toplanan taraftarlar sahil boyunu meşalelerle aydınlattı. Denizdeki tekneler de kutlamalara katıldı.

Göztepe 101'inci yaşını kutladı 2
Anadolu Ajansı

Kutlamalar havai fişek gösterisiyle sona erdi.

 

Göztepe 101'inci yaşını kutladı 3
Anadolu Ajansı

Kutlamalara Avrupa Challenger Kupasını kazanan ve Sutopu Kadınlar Türkiye 1. Ligi’ni şampiyon tamamlayan Göztepe Kadın Sutopu Takımı ve Türkiye'yi gelecek sezon UEFA Gençlik Ligi’nde temsil edecek 19 Yaş Altı Takımı da katıldı.

Göztepe 101'inci yaşını kutladı 4
IHA
Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram