Göztepe 101'inci yaşını kutladı
15.06.2026 05:56
Türkiye’nin en köklü spor kulüplerinden Göztepe, 101'inci kuruluş yıldönümünü coşkuyla kutladı.
Göztepe'nin 101'inci kuruluş yılı kutlamaları; kulüp yöneticileri, altyapı sporcuları ve antrenörlerin Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.
Kutlamalar Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda devam etti. Güzelyalı sahilinde toplanan taraftarlar sahil boyunu meşalelerle aydınlattı. Denizdeki tekneler de kutlamalara katıldı.
Kutlamalar havai fişek gösterisiyle sona erdi.
Kutlamalara Avrupa Challenger Kupasını kazanan ve Sutopu Kadınlar Türkiye 1. Ligi’ni şampiyon tamamlayan Göztepe Kadın Sutopu Takımı ve Türkiye'yi gelecek sezon UEFA Gençlik Ligi’nde temsil edecek 19 Yaş Altı Takımı da katıldı.