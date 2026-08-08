Göztepe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Köybaşı jübile maçında Salah oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'de sezonun başlamasına sayılı günler kala Göztepe-Trabzonspor hazırlık maçı oynanacak. İsmail Köybaşı'nın jübile yapacağı maç bugün İzmir'de oynanacak. Göztepe ile Trabzonspor ligin başlamasına kısa bir süre kala hem kadrolarını test edecek hem de moral arayacak. Mücadelede İsmail Köybaşı son kez sahaya çıkarak futbola veda edecek.