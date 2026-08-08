Göztepe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Köybaşı jübile maçında Salah oynayacak mı?
08.08.2026 16:53
Son Güncelleme: 08.08.2026 16:55
Göztepe-Trabzonspor maçı bu akşam oynanacak. İsmail Köybaşı'nın son kez forma giyeceği jübile maçı sezonun başlamasına kısa bir süre kala iki takım için önemli bir test anlamı taşıyor. Peki Göztepe-Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'de sezonun başlamasına sayılı günler kala Göztepe-Trabzonspor hazırlık maçı oynanacak. İsmail Köybaşı'nın jübile yapacağı maç bugün İzmir'de oynanacak. Göztepe ile Trabzonspor ligin başlamasına kısa bir süre kala hem kadrolarını test edecek hem de moral arayacak. Mücadelede İsmail Köybaşı son kez sahaya çıkarak futbola veda edecek.
GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Göztepe-Trabzonspor maçı bu akşam Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. İki takım yeni sezona kısa süre kala ciddi bir sınav verecek. Göztepe-Trabzonspor maçı saat 20.00'de başlayacak.
GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA
Göztepe ile Trabzonspor'un kozlarını paylaşacağı maç şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İsmail Köybaşı'nın son kez forma giyeceği mücadelede gözler Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah'ta olacak. Salah'ın bu maçta forma giyip giymeyeceği merak ediliyor.
SALAH OYNAYACAK MI?
Trabzonspor'un dünya yıldızı transferi Mohamed Salah son olarak 2026 FIFA Dünya Kupası'nın son 16 turundaki Arjantin maçında sahaya çıkmıştı. Salah bu maçta forma giymesi halinde Trabzonspor için ilk kez sahaya çıkmış olacak.