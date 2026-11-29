Göztepe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Rekabette 33. randevu
29.11.2026 16:26
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda zorlu Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer alan Trabzonspor, zirve mücadelesinde yara almak istemiyor.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de zirve mücadelesini ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Göztepe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Karşılaşma Bein Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.
TRABZONSPOR İÇİN LİDERLİK ŞANSI OLABİLİR
Ligde 28 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak zirve yarışında yara almak istemiyor.
Teknik direktör Thomas Reis'in takımın başına getirilmesiyle ligde 7 maçını da kazanan Karadeniz ekibi, Göztepe maçında da galip gelmesi halinde 180 hafta sonra 8 maçlık galibiyet serisini yakalayacak.
İKİ TAKIM ARASINDA 33. KARŞILAŞMA
Trabzonspor ile Göztepe, yarın İzmir'de yapacakları maçla Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 32 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 14-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 12 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 47 gol atarken kalesinde 27 gol gördü.
TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK
Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Aral Şimşir, Franculino Dju ve Ruslan Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor.