Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de zirve mücadelesini ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Göztepe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?