Gözyaşları içinde veda etmişti, Ronaldo'nun yeni hocası belli oldu
10.07.2026 16:58
Dünya Kupası'na erken veda eden Portekiz Milli Takımı'nın yeni hocası Jorge Jesus oldu.
Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus oldu.
Jesus, öğrencisi Cristiano Ronaldo ile yeniden buluşacak.
Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, “Bugün yeni bir dönem başlıyor. Hoşgeldin Jorge Jesus." ifadeleri kullanıldı.
Mayıs ayında Al Nassr'dan ayrıldığını açıklayan 71 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, "Her yerde kazandım. Şampiyon olamadığım tek yer Fenerbahçe’ydi. Belki de Fenerbahçe’de tamamlanması gereken bir hikayem vardır. Bu da ihtimallerden biri." demişti.
Jesus, Ronaldo ile birlikte çalıştıkları Al-Nassr'nın başında 49 maça çıkmış ve 2.49 başarı ortalaması elde etmişti.
NE OLMUŞTU?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken, elenen ülkelerin teknik direktörlerinden de istifa kararları peş peşe gelmişti.
Son olarak İspanya'ya son dakika golüyle mağlup olan ve turnuvaya veda eden Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Roberto Martinez, istifasını açıklamıştı.
RONALDO MAÇ SONU AĞLAMIŞTI
Maç sonunda gözyaşlarını tutamayan Cristiano Ronaldo, futbolda kazanmanın ve kaybetmenin olduğunu, kendisinin vicdanının rahat olduğunu söylemişti.
Portekiz Milli Takımı'ndaki kariyerini noktalayıp noktalamadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Ronaldo, anlık kararlar almadığının altını çizerek "Düşünmek, ailemle konuşmak ve Portekiz'in elenmesini, kişisel durumumu analiz etmek için zamana ihtiyacım var. Ben teknik direktörün ayrılmasını bekliyorum, zaten bunu kendisi duyurdu." açıklamasını yapmıştı.