Gözyaşlarıyla finalde kaybetmişlerdi. "Bizi kıskanıyorlar, tüm dünya görecek"
24.07.2026 11:59
Son Güncelleme: 24.07.2026 12:58
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası başarıları nedeniyle kıskanıldığını savundu.
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, sosyal medyada ülkeye yönelik eleştirilerin ardından Arjantin Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki başarıları nedeniyle kıskanıldığını iddia etti.
Milei, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası basında Arjantin Milli Takımı'nın performansı hakkındaki eleştirilere tepki gösterdi.
Ülkesinin kıskanıldığını vurgulayan Milei, şunları kaydetti:
"Düşmanların mı var? Bu, bir zamanlar bir şeyi savunduğun anlamına gelir. Biz Arjantin'i savunuyoruz ve Arjantin ile ilgili sorun şu ki dikkat çekiciyiz, gözden kaçmıyoruz, bizi kıskanıyorlar ve neredeyse her şeyde harikayız. Şimdi dünya, içi Arjantinlilerle dolu bir ülkenin nerelere varabileceğini görecek."
Milei, paylaşımında yapay zekayla oluşturulmuş bir görsele de yer verdi.
Görselde gömleğini açarak Arjantin Milli Takımı formasını gösteren Milei, "Yaşasın Arjantin" mesajını paylaştı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenen İspanya 2. kez şampiyonluğa ulaşmıştı.
Lionel Messi, Arjantin’in Dünya Kupası finalinde İspanya’ya mağlup olmasının ardından yaşadığı üzüntüyü dile getirmişti.
Messi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Acımız çok büyük ve bu yaranın iyileşmesi uzun zaman alacak.” ifadelerini kullanmıştı.
İspanya’yı tebrik eden 39 yaşındaki yıldız, Arjantin’in art arda iki Dünya Kupası finaline çıkmasının önemli bir başarı olduğunu vurgulamıştı.
Messi, 2014, 2022 ve 2026’nın ardından üç Dünya Kupası finalinde forma giyerek Brezilyalı Cafu’dan sonra bu başarıya ulaşan ikinci futbolcu olmuştu.