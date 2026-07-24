Gözyaşlarıyla finalde kaybetmişlerdi. "Bizi kıskanıyorlar, tüm dünya görecek"

Ülkesinin kıskanıldığını vurgulayan Milei, şunları kaydetti:

"Düşmanların mı var? Bu, bir zamanlar bir şeyi savunduğun anlamına gelir. Biz Arjantin'i savunuyoruz ve Arjantin ile ilgili sorun şu ki dikkat çekiciyiz, gözden kaçmıyoruz, bizi kıskanıyorlar ve neredeyse her şeyde harikayız. Şimdi dünya, içi Arjantinlilerle dolu bir ülkenin nerelere varabileceğini görecek."