Gözyaşlarıyla veda etti, yeniden döndü. Kötü anıları silmek için sahada. "Ne olursa olsun kimse unutamayacak"
19.07.2026 12:30
Son Güncelleme: 19.07.2026 12:31
Lionel Messi 10 yıl önce büyük hayal kırıklığı yaşadığı statta şimdi üst üste 2. dünya şampiyonluğunu kazanmak için sahaya çıkacak. Arjantin'in süper yıldızı İspanya finali öncesi hem takım arkadaşlarına, hem de vatandaşlarına seslendi.
Lionel Messi kariyerinin en zor anlarını yaşadığı stadyuma, Dünya Kupası'nı kazanmak için dönüyor.
Arjantin-İspanya finali New Jersey'deki Metlife Stadı'nda oynanacak.
2016'da Copa America finali burada düzenlenmiş, kupanın büyük favorisi Arjantin, Şili’ye yenilmiş, Messi gözyaşlarıyla milli takımı bıraktığını açıklamıştı.
Arjantin'in büyük kahramanı şimdi bu stattaki kötü anıları silmek için sahaya çıkacak.
Messi dev final öncesi sosyal medya hesabından Arjantinlilere ve milli takımına seslendi.
Messi şu ifadeleri kullandı:
“Bu yılların en güzel yanı sadece kazandığımız kupalar değil, tüm serüvendi. Her günü bu grupla paylaşmak, birlikte mücadele etmek, zorlukları aşabilmek ve her aşamadan keyif almaktı. Her bir takım arkadaşıma, teknik ekiptekilere ve her gün bu milli takımı bir aile olarak tutmak için çalışan herkese çok teşekkkürler. Finalde ne olursa olsun, bu grup zaten kimsenin unutamayacağı ve kimsenin silemeyeceği bir tarih yazdı. Haydi Arjantin!
Lionel Messi 2016'daki emeklilik kararından vazgeçtikten sonra ülkesine 2 Copa America, 1 Dünya Kupası kazandırdı.