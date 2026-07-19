Gözyaşlarıyla veda etti, yeniden döndü. Kötü anıları silmek için sahada. "Ne olursa olsun kimse unutamayacak"

Messi şu ifadeleri kullandı:

“Bu yılların en güzel yanı sadece kazandığımız kupalar değil, tüm serüvendi. Her günü bu grupla paylaşmak, birlikte mücadele etmek, zorlukları aşabilmek ve her aşamadan keyif almaktı. Her bir takım arkadaşıma, teknik ekiptekilere ve her gün bu milli takımı bir aile olarak tutmak için çalışan herkese çok teşekkkürler. Finalde ne olursa olsun, bu grup zaten kimsenin unutamayacağı ve kimsenin silemeyeceği bir tarih yazdı. Haydi Arjantin!