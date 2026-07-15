NTV

Greenwood transferi sıralamayı değiştirdi. Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu

15.07.2026 13:13

Son Güncelleme: 15.07.2026 13:22

Batuhan Durmuş

Google'da NTV'yi tercih et

Trendyol Süper Lig’de taşlar yerinden oynadı! Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü İngiliz yıldız Mason Greenwood’u kadrosuna katması, sadece yeşil sahalardaki dengeleri değil, ligin piyasa değeri sıralamasını da kökten değiştirdi. Rekor bonservis bedeliyle Türkiye'ye adım atan 24 yaşındaki süper solak, Süper Lig’in en değerli futbolcuları listesinde zirveye oynadı. İşte 2026-2027 sezonu öncesinde Süper Lig'in en değerli futbolcuları.

Greenwood transferi sıralamayı değiştirdi. Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu
NTV

Süper Lig'in en değerli futbolcuları sıralamasında ilk 10 sıradaki rekabet sürmeye devam ediyor. Birçok önemli yıldızın yer aldığı sıralama, Mason Greenwood transferi sonrasında değişti. Peki, Süper Lig'in en değerli futbolcusu kim? İşte en değerli 10 futbolcu.

10- KEREM AKTÜRKOĞLU - 20 MİLYON EURO 1
DHA

10- KEREM AKTÜRKOĞLU - 20 MİLYON EURO

9- LEROY SANE - 20 MİLYON EURO 2
DHA

9- LEROY SANE - 20 MİLYON EURO

8- INAO OULAİ - 23 MİLYON EURO 3
DHA

8- INAO OULAİ - 23 MİLYON EURO

7- WİLFRED SİNGO - 23 MİLYON EURO 4
DHA

7- WİLFRED SİNGO - 23 MİLYON EURO

6- ORKUN KÖKÇÜ - 25 MİLYON EURO 5
DHA

6- ORKUN KÖKÇÜ - 25 MİLYON EURO

5- GABRİEL SARA - 27 MİLYON EURO 6
DHA

5- GABRİEL SARA - 27 MİLYON EURO

4- MATTEO GUENDOUZİ - 27 MİLYON EURO 7
DHA

4- MATTEO GUENDOUZİ - 27 MİLYON EURO

3- BARIŞ ALPER YILMAZ - 30 MİLYON EURO 8
DHA

3- BARIŞ ALPER YILMAZ - 30 MİLYON EURO

2- MASON GREENWOOD - 55 MİLYON EURO 9
DHA

2- MASON GREENWOOD - 55 MİLYON EURO

1- VİCTOR OSİMHEN - 75 MİLYON EURO 10
DHA

1- VİCTOR OSİMHEN - 75 MİLYON EURO