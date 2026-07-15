Greenwood transferi sıralamayı değiştirdi. Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu

Süper Lig'in en değerli futbolcuları sıralamasında ilk 10 sıradaki rekabet sürmeye devam ediyor. Birçok önemli yıldızın yer aldığı sıralama, Mason Greenwood transferi sonrasında değişti. Peki, Süper Lig'in en değerli futbolcusu kim? İşte en değerli 10 futbolcu.