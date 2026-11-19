Milli aranın kendilerine iyi geldiğini söyleyen Guendouzi, Kocaelispor mücadelesinin ise zor olacağını ancak galibiyet için hazır olduklarını vurguladı. Guendouzi, "Kocaelispor maçının zorlu olacağını düşünüyorum. Çünkü kaliteli bir takıma karşı oynayacağımız kanaatindeyim. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Ama bizler tabii ki hazırız. Oyunumuz belli, oyun stilimiz belli. Bunları da sahada yansıtmak istiyoruz. Oraya elbette ki 3 puanı ve galibiyeti almak için gideceğiz. Her halükarda elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Her şeyimizi vereceğiz ve tabiri caizse yüzde bin. Bunu hep beraber ortaya koyacağız." dedi.