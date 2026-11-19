Guendouzi: Kocaelispor'u yenmek için yüzde binimizi sahaya vereceğiz
19.11.2026 21:03
Milli araya Çorumspor ve Liverpool galibiyetleriyle girmenin Fenerbahçe için önemine dikkat çeken Matteo Guendouzi, Kocaelispor deplasmanında da kazanmak istediklerini söyledi.
"EMRE BELÖZOĞLU İLE AYNI MEVKİDE OYNAMAK BENİM İÇİN ŞANS"
Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun felsefesinin takımla uyumlu olduğuna dikkati çekip, Liverpool ve Çorum FK galibiyetleriyle milli araya girmelerinin kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.
Emre Belözoğlu'nun futbolculuk döneminde kendisiyle aynı mevkide forma giydiğini belirten Guendouzi, "Antrenmanlarda bana sürekli olarak tavsiyeler veriyor. Kendimi geliştirebilmem için ne yapmam gerekiyorsa bunu benimle açık bir şekilde paylaşıyor. Oyun felsefesini daha net anlama noktasında biraz daha zaman gerekebilir ama bu konuda elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.
"KOCAELİSPOR MAÇI ÇOK ZOR GEÇECEK"
Milli aranın kendilerine iyi geldiğini söyleyen Guendouzi, Kocaelispor mücadelesinin ise zor olacağını ancak galibiyet için hazır olduklarını vurguladı. Guendouzi, "Kocaelispor maçının zorlu olacağını düşünüyorum. Çünkü kaliteli bir takıma karşı oynayacağımız kanaatindeyim. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Ama bizler tabii ki hazırız. Oyunumuz belli, oyun stilimiz belli. Bunları da sahada yansıtmak istiyoruz. Oraya elbette ki 3 puanı ve galibiyeti almak için gideceğiz. Her halükarda elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Her şeyimizi vereceğiz ve tabiri caizse yüzde bin. Bunu hep beraber ortaya koyacağız." dedi.
"TARAFTAR KIZSA DA SİNİRLENSE DE HEP ARKAMIZDA"
Fenerbahçeli Taraftarlar hakkında da konuşan Fransız futbolcu, şunları söyledi:
"Onlar gerçek anlamda sıra dışı. Her zaman arkamızdalar ve desteklerini sürdürüyorlar. Elbette hayal kırıklığı yaşıyorlar, sinirleniyorlar, kızıyorlar, üzülüyorlar ama neticede günün sonunda bizlere her zaman destek oluyorlar. Biz de onlardan aldığımız bu destek ve güçle beraber kafamızı kaldırıyoruz. Onlara pozitif duygular yaşatmak istiyoruz. Böyle bir taraftara sahip olduğumuz için şanslıyız ve mutluyuz."