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Günlerdir beklenen transferde ücret yükseldi. Galatasaray kabul etti, kulübü ısrar ediyor

20.08.2026 11:50

Son Güncelleme: 20.08.2026 12:00

Batuhan Durmuş

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Süper Lig'in başlaması ve transfer dönemine sayılı günler kala kulüplerin çalışmaları hızlandı. İşte öne çıkan transfer gelişmeleri...

Günlerdir beklenen transferde ücret yükseldi. Galatasaray kabul etti, kulübü ısrar ediyor
Anadolu Ajansı

Milan, transfer gündeminde olan Rafael Leao'nun temsilcisiyle görüştü.

 

Galatasaray'ın 40 milyon euronun üzerine çıkmaya hazır olduğunu sözlü olarak iletmesine rağmen, Milan yüksek bonservis talebinde ısrar ediyor.

 

İtalyan ekibi 50 milyon euro istiyor. (La Gazzetta Dello Sport)

Günlerdir beklenen transferde ücret yükseldi. Galatasaray kabul etti, kulübü ısrar ediyor 1
AFP

Trabzonspor, Karim Benzema için şartları sordu. Bordo-mavililer, yıldız golcü için yüksek maliyeti nedeniyle henüz bir ilerleme yapamadı. Şartları sordu ve beklemeye geçti. (Yağız Sabuncuoğlu)

Günlerdir beklenen transferde ücret yükseldi. Galatasaray kabul etti, kulübü ısrar ediyor 2
Reuters

Fenerbahçe, Rangers forması giyen 25 yaşındaki Nicolas Raskin için resmi temaslara başladı. (Sabah)

Günlerdir beklenen transferde ücret yükseldi. Galatasaray kabul etti, kulübü ısrar ediyor 3
Anadolu Ajansı

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Monaco ile sözleşmesini fesheden Paul Pogba'nın peşinde. Fransız orta sahayla ilgili haberler şehirde büyük bir heyecan yarattı. (Fotomaç)

Günlerdir beklenen transferde ücret yükseldi. Galatasaray kabul etti, kulübü ısrar ediyor 4
Anadolu Ajansı

Beşiktaş, Feyenoord'un Cezayirli oyuncusu Anis Hadj Moussa'yı gündemine aldı. (Sözcü)