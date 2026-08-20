Günlerdir beklenen transferde ücret yükseldi. Galatasaray kabul etti, kulübü ısrar ediyor

Milan, transfer gündeminde olan Rafael Leao'nun temsilcisiyle görüştü.

Galatasaray'ın 40 milyon euronun üzerine çıkmaya hazır olduğunu sözlü olarak iletmesine rağmen, Milan yüksek bonservis talebinde ısrar ediyor.

İtalyan ekibi 50 milyon euro istiyor. (La Gazzetta Dello Sport)