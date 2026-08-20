Günlerdir beklenen transferde ücret yükseldi. Galatasaray kabul etti, kulübü ısrar ediyor
20.08.2026 11:50
Son Güncelleme: 20.08.2026 12:00
Süper Lig'in başlaması ve transfer dönemine sayılı günler kala kulüplerin çalışmaları hızlandı. İşte öne çıkan transfer gelişmeleri...
Milan, transfer gündeminde olan Rafael Leao'nun temsilcisiyle görüştü.
Galatasaray'ın 40 milyon euronun üzerine çıkmaya hazır olduğunu sözlü olarak iletmesine rağmen, Milan yüksek bonservis talebinde ısrar ediyor.
İtalyan ekibi 50 milyon euro istiyor. (La Gazzetta Dello Sport)
Trabzonspor, Karim Benzema için şartları sordu. Bordo-mavililer, yıldız golcü için yüksek maliyeti nedeniyle henüz bir ilerleme yapamadı. Şartları sordu ve beklemeye geçti. (Yağız Sabuncuoğlu)
Fenerbahçe, Rangers forması giyen 25 yaşındaki Nicolas Raskin için resmi temaslara başladı. (Sabah)
Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Monaco ile sözleşmesini fesheden Paul Pogba'nın peşinde. Fransız orta sahayla ilgili haberler şehirde büyük bir heyecan yarattı. (Fotomaç)
Beşiktaş, Feyenoord'un Cezayirli oyuncusu Anis Hadj Moussa'yı gündemine aldı. (Sözcü)