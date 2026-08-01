NTV

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (1 Ağustos 2026 spor haberleri)

01.08.2026 07:37

Son Güncelleme: 01.08.2026 07:47

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 1 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar..

SADECE ELEME DEĞİL, MEMLEKET MESELESİ - HÜRRİYET
iStockPhoto

SADECE ELEME DEĞİL, MEMLEKET MESELESİ - HÜRRİYET

Fenerbahçe'nin Sturm Graz, Beşiktaş'ın Hradec Kralove ile oynayacağı maçlar ülke puanı açısından da kritik önemde.

SÜPER LİG'DE ÇİPLİ TOP DEVRİMİ - TÜRKİYE 1
Reuters

SÜPER LİG'DE ÇİPLİ TOP DEVRİMİ - TÜRKİYE

Futbol Federasyonu Süper Lig'de çipli top teknolojisine geçilmesini kararlaştırdı. Yüksek maliyetli sistem için FIFA'dan destek istenecek.

AZ ZAMANDA BÜYÜK İŞ - MİLLİYET 2
Anadolu Ajansı

AZ ZAMANDA BÜYÜK İŞ - MİLLİYET

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano takımın başına geçtiği günden bu yana resmen ekibine yeni bir kimlik kazandırdı

EN İYİ TEKLİFLER TÜRKİYE'DEN - SABAH 3
Anadolu Ajansı

EN İYİ TEKLİFLER TÜRKİYE'DEN - SABAH

Rafael Leao transferinde bilinmeyen detaylar... Milan forması giyen futbolcuya en ciddi iki teklifi iki Türk ekibi yaptı. Transfer 40 milyon euroya bitebilir.

DJU GÜNDEMİ - FOTOMAÇ 4
Anadolu Ajansı

DJU GÜNDEMİ - FOTOMAÇ

Galatasaray, golcü transferine yoğunlaştı. Victor Osimhen'in yanına bir yıldız getirmek isteyen sarı-kırmızılılarda Franculino Dju'nun adı öne çıktı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram