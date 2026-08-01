Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (1 Ağustos 2026 spor haberleri)
01.08.2026 07:37
Son Güncelleme: 01.08.2026 07:47
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 1 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar..
SADECE ELEME DEĞİL, MEMLEKET MESELESİ - HÜRRİYET
Fenerbahçe'nin Sturm Graz, Beşiktaş'ın Hradec Kralove ile oynayacağı maçlar ülke puanı açısından da kritik önemde.
SÜPER LİG'DE ÇİPLİ TOP DEVRİMİ - TÜRKİYE
Futbol Federasyonu Süper Lig'de çipli top teknolojisine geçilmesini kararlaştırdı. Yüksek maliyetli sistem için FIFA'dan destek istenecek.
AZ ZAMANDA BÜYÜK İŞ - MİLLİYET
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano takımın başına geçtiği günden bu yana resmen ekibine yeni bir kimlik kazandırdı
EN İYİ TEKLİFLER TÜRKİYE'DEN - SABAH
Rafael Leao transferinde bilinmeyen detaylar... Milan forması giyen futbolcuya en ciddi iki teklifi iki Türk ekibi yaptı. Transfer 40 milyon euroya bitebilir.
DJU GÜNDEMİ - FOTOMAÇ
Galatasaray, golcü transferine yoğunlaştı. Victor Osimhen'in yanına bir yıldız getirmek isteyen sarı-kırmızılılarda Franculino Dju'nun adı öne çıktı.