Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (1 Kasım 2026 spor haberleri)

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışı yönetim içinde farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Sarı-lacivertli kulüpte bir grup, takımın başına kendini uluslararası arenada kanıtlamış bir yabancı çalıştırıcının getirilmesi gerektiğini savunurken, diğer kanat ise son yıllarda Süper Lig'de başarıya ulaşan yerli teknik adamları örnek göstererek tercihin Türk futbolunu yakından tanıyan isimlerden yana kullanılması gerektiğini düşünüyor.

Yabancı teknik adam fikrinin en güçlü destekçilerinden birinin Başkan Vekili Barış Göktürk olduğu öğrenildi. Tüm bu görüşler masaya yatırılırken son söz yine Aziz Yıldırım'ın olacak. Başkanın henüz kesin kararını vermediği hem yerli hem de yabancı adaylarla ilgili raporları değerlendirmeyi sürdürdüğü öğrenildi.