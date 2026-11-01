Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (1 Kasım 2026 spor haberleri)
01.11.2026 07:58
1 Kasım 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
KULÜBE DEĞİŞTİ SONUÇ DEĞİŞMEDİ - FANATİK
İsmail Kartal sonrası ilk sınavına çıkan Dirk Kuyt da Fenerbahçe'nin derdine çare olamadı. Lukaku-Guendouzi bağlantısıyla öne geçen sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyamadı.
Fenerbahçe için Göztepe karşısında öncelik, eksiklere rağmen kazanıp güven tazelemekti. Ancak öne geçtiği maçı kaybetmesi, yaşanan sorunun yalnızca kulübedeki isimle açıklanamayacağını gösterdi. Lukaku'nun sırtı dönük oyunu ve Guendouzi'nin hücuma katılımı değerliydi. Fakat bir golü hazırlayan doğru bağlantıyı, maç boyunca işleyen bir düzene dönüştürmek gerekiyor. Fenerbahçe'nin ihtiyacı, bireysel katkıları ortak bir oyunla tamamlamak.
TEKNİK ÇATIŞMA - SÖZCÜ
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışı yönetim içinde farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Sarı-lacivertli kulüpte bir grup, takımın başına kendini uluslararası arenada kanıtlamış bir yabancı çalıştırıcının getirilmesi gerektiğini savunurken, diğer kanat ise son yıllarda Süper Lig'de başarıya ulaşan yerli teknik adamları örnek göstererek tercihin Türk futbolunu yakından tanıyan isimlerden yana kullanılması gerektiğini düşünüyor.
Yabancı teknik adam fikrinin en güçlü destekçilerinden birinin Başkan Vekili Barış Göktürk olduğu öğrenildi. Tüm bu görüşler masaya yatırılırken son söz yine Aziz Yıldırım'ın olacak. Başkanın henüz kesin kararını vermediği hem yerli hem de yabancı adaylarla ilgili raporları değerlendirmeyi sürdürdüğü öğrenildi.
ASLAN'IN YERİ HEP ZİRVE - SABAH
Konyaspor deplasmanında 4-0'lık görkemli bir galibiyet elde eden Galatasaray, 12 yıl sonra bu rekabetteki en farklı zaferini aldı ve ligde haftayı lider kapatmayı garantiledi. İki duran top golüyle fark yaratan Aslan, milli ara sonrasında büyük bir çıkış yakalayıp kayıpsız zirve yürüyüşünü sürdürdü. En yakın rakibi Amed'e maç fazlasıyla 5 puan fark attı. Sarı-Kırmızılıların başında 150 galibiyet barajını aşan son 4 sezonun şampiyon kartvizitli teknik direktörü Okan Buruk ile Galatasaray, bu sezon da ilk 10 haftada hem takım hem de futbolcu olarak zirvede yer aldı.
Süper Lig'de 25 puanla lider durumdaki Galatasaray, en fazla net gol pozisyonu yakalayan (68), en yüksek gol beklentisine sahip (23.5 xG), duran toplardan en çok gol kaydeden (8) takım oldu. Osimhen de 9 golle krallıkta en tepede yer alıyor.
KARTAL'DA SON KARAR VLAHOVİC - MİLLİYET
Beşiktaş'ın teknik patronu Vincenzo Italiano son dönemde formsuz olsa da Sırp golcüden kolay vazgeçmeyi düşünmüyor. Dusan Vlahovic bugün Kasımpaşa deplasmanında yine ilk 11'de yer alacak, nöbetçi golcü Hyeongyu Oh ise ikinci yarı oyuna dahil olacak.
Kartal, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Geride kalan 9 maçta 6 galibiyet, 3 yenilgi alarak 18 puan toplayan siyah-beyazlı takım, Kasımpaşa'yı mağlup ederek zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.
Hyeongyu Oh, Vlahovic'in formsuz olduğu bu dönemi iyi değerlendirdi. Hoffenheim deplasmanında iki gol atan Güney Koreli forvet, Başakşehir maçında sonradan oyuna girdi ve kaydettiği golle galibiyette büyük pay sahibi oldu. Vlahovic ile Oh arasındaki rekabetten çok memnun olan Vincenzo Italiano, Kasımpaşa deplasmanında Hyeongyu Oh'u yedek soyunduracak ve yine ikinci yarıda oyuna dahil edecek.
FIRTINA 5'TE 5 PEŞİNDE - POSTA
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ligde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 4 maçını kazanan bordo-mavililer, zirve yolunda Gaziantep FK'yi de mağlup ederek galibiyet serisini 5'e taşımak istiyor.
Trabzonspor'da Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları sürüyor. Bu akşam Trabzonspor'un gol umudu Paul Onuachu olacak.