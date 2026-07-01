Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (1 Temmuz 2026 spor haberleri)

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) daha önce 10+4 olarak uygulanacağını açıkladığı yabancı kuralı ile ilgili olarak başta Galatasaray ve Fenerbahçe’nin beklediği değişim ihtimali dün resmen sona erdi. İki ezeli rakip kuralın değişmesi için TFF’ye başvururken, Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan da, “Kulüpler bu kuraldan memnun değil. Bu konuda federasyonumuzdan yardım isteyeceğiz.” demişti. TFF ise dün şu açıklama ile 10+4’ün devam edeceğini duyurdu.