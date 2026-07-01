Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (1 Temmuz 2026 spor haberleri)
01.07.2026 05:25
Son Güncelleme: 01.07.2026 05:27
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 1 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
FANATİK - ASLAN'DAN FERNANDES ADIMI
Galatasaray, transferde dünya çapında ses getirecek bir hamle için yeniden düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılılar, Manchester United’ın kaptanı Bruno Fernandes’i kadrosuna katmak adına Dünya Kupası sonrası resmi temaslara başlayacak. Aslan, Portekizli yıldız için tüm şartları zorlayacak.
FOTOMAÇ - YILDIRIM GOLCÜ GUİRASSY
Sakatlanan Vedat Muriç’in en az bir ay oynayamayacak olması Fenerbahçe’de forvet operasyonunu hızlandırdı. Başkan Aziz Yıldırım, uzun zamandır gündemde yer alan Borussia Dortmund’un 30 yaşındaki gol makinesi Serhou Guirassy’nin transferini bitirmek için devreye girdi. Alman kulübü 40 milyon euro istiyor. Kanarya ise 35 öneriyor.
HÜRRİYET - TFF '10+4' DEDİ, ŞİMDİ NE OLACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) daha önce 10+4 olarak uygulanacağını açıkladığı yabancı kuralı ile ilgili olarak başta Galatasaray ve Fenerbahçe’nin beklediği değişim ihtimali dün resmen sona erdi. İki ezeli rakip kuralın değişmesi için TFF’ye başvururken, Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan da, “Kulüpler bu kuraldan memnun değil. Bu konuda federasyonumuzdan yardım isteyeceğiz.” demişti. TFF ise dün şu açıklama ile 10+4’ün devam edeceğini duyurdu.
MİLLİYET - VLAHOVİC ÇILGINLIĞI
Beşiktaş, Vincenzo Italiano’nun kadrosunda görmek istediği Sırp golcüye 10 milyon euroya yaklaşan imza parası ve 8 milyon eurodan 3 senelik teklif yaptı. Taraftarlar, siyah-beyazlı takımı tercih etmesi için Dusan Vlahovic’in sosyal medya hesaplarına binlerce mesaj yazdı.
POSTA - GELEN PARA CHUKWUEZE'YE
Trabzonspor, Felipe Augusto’nun 15 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığı Zenit’e transfer olduğunu duyurmuştu. Kasa kolaylığı sağlayan bordo-mavililer, sağ kanat transferi için rotayı Samuel Chukwueze’ye çevirdi. Milan, Nijeryalı futbolcu için 15 milyon euro istiyor. Fırtına, Augusto’dan elde ettiği bonservisle 27 yaşındaki oyuncuyu kadroya katmayı planlıyor. Geçtiğimiz sezon Fulham’da kiralık oynayan Chukwueze için taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.