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Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (10 Ağustos 2026 spor haberleri)

10.08.2026 06:45

NTV - Haber Merkezi

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Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 10 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

SAKİN OL ŞAMPİYON - NEFES
Anadolu Ajansı

SAKİN OL ŞAMPİYON - NEFES

Galatasaray sinir küpü... Taraftarın "yıldız alın" baskısı, Okan Buruk'un hazırlık maçında ihraç edilmesi, Osimhen'in sahadaki öfkesi, takımın düşük hazırlık performansı, yöneticilerin sosyal medyadan hedef alınması... Bu durum basit bir "transfer yangını"ndan fazlası olabilir.

SALAH NUEZ'İ BEKLİYOR - HÜRRİYET 1
Reuters

SALAH NUEZ'İ BEKLİYOR - HÜRRİYET

 

Trabzonspor, Mısırlı dünya yıldızı Salah'ın İngiltere'de 4 yıl birlikte oynadığı eski takım arkadaşını da getiriyor.

"BANA MELO'YU ALIN" FOTOMAÇ 2
AFP

"BANA MELO'YU ALIN" FOTOMAÇ

Beşiktaş'ın hocası Vincenzo Italiano Fiorentina'dan öğrencisi Arthur Melo'nun transferini talep etti.

VAZGEÇİLMEZ - MİLLİYET 3
NTV

VAZGEÇİLMEZ - MİLLİYET

İspanyollar, Arda Güler'e övgü yağdırdı. Türk oyuncunun mevkisine transfer hazırlığı olan Real Madrid'i vazgeçmeye çağıran Marca, "Arda'nın futbolundan feragat etmek, Ferrari'yi garajda tozlanmaya terk etmek gibi." diye yazdı.

10 NUMARADA KARAR ZAMANI - FANATİK 4
Resmi Kurum

10 NUMARADA KARAR ZAMANI - FANATİK

Galatasaray Can Uzun'daki ısrarını son güne kadar sürdürecek fakat U23 kontenjanına uygun yabancı 10 numara transferinde artık acele ediliyor.

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