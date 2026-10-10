Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (10 Ekim 2026 spor haberleri)

Fenerbahçe'ye milli ara adeta ilaç oldu. Sarı-lacivertliler, bugün oynayacağı Çaykur Rizespor deplasmanına yüksek moralle hazırlanırken takımda birçok sevindirici gelişme yaşandı. Marco Asensio'nun hazır hale gelmesi, yıldız futbolcuların dinlenme fırsatı bulması ve milli takımdan moralli dönen isimler teknik heyetin elini güçlendirdi.

Asensio'nun, Rize deplasmanında görev alabilecek durumda olması, takımın hücum gücü açısından önemli bir gelişme olarak öne çıktı.

N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve Ederson, milli arada dinlenme fırsatı buldu. Yoğun maç temposunda yorulan üç yıldız, bu süreçte fiziksel olarak toparlanma imkânı yakaladı.

Lukaku'nun milli ara sonrası İstanbul'a fiziksel açıdan daha iyi durumda dönmesi Fenerbahçe'yi sevindirdi.

Dorgeles Nene, milli arayı en iyi değerlendiren isimlerden biri oldu. Afrika Uluslar Kupası elemelerinde oynanan iki karşılaşmada da ilk 11'de görev alan 23 yaşındaki kanat oyuncusu 2 gol kaydetti. Takımda 'ben de varım' mesajını verdi.