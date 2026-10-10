Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (10 Ekim 2026 spor haberleri)
10.10.2026 06:23
10 Ekim 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
SUNİ TENEFFÜS - MİLLİYET
Türkiye Futbol Federasyonu’nda beklenen “seçimli genel kurul” kararı alınmadı, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, “kalanlarla devam” kararı aldı. Riva’daki TFF merkezindeki olağanüstü toplantıda, 1. Başkanvekili Mecnun Otyakmaz’ın da içerisinde bulunan 5 üye, seçim istediklerini söyledi. Ancak Hacıosmanoğlu bunu kabul etmedi.
Otyakmaz, “Kamuoyundan ciddi baskı var. Yeni geleceklerin önünü açmak için ayrılalım” dedi. Ancak TFF Başkanı, “Çiğ yemedik ki karnımız ağrısın. Biz başarılıyız. İstifa etmek isteyen etsin. Devam edeceğiz” dediği öğrenildi. TFF Yönetimi, ilk olarak istifalarını veren Ural Aküzüm ile Mevlüt Aktan’ın yerine, yedeklerden İbrahim Özbay ve Metin Akyüz’ün asil listeye aldı. Buna karşılık, toplantıda bulunan Mecnun Otyakmaz, Murat Şahin, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Aslan ve Mustafa Temel Bozdağ, devam etmeyeceklerini ve istifalarını verdiklerini iletti.
EN BÜYÜK ADAY ARDA TURAN - POSTA
TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montelle'nın görevine son verdi.
Montella’nın gidişiyle yeni hocanın kim olacağı konuşulmaya başlandı. Uluslar Ligi’nde Belçika ve Fransa maçlarına yaklaşık 1 ay kala TFF’nin yerli bir teknik direktör getirmek istediği öğrenildi.
En büyük aday ise şu anda Shakhtar Donetsk’i çalıştıran Arda Turan. TFF’nin kısa süre sonra yeni hocayı açıklaması bekleniyor.
YENİDEN ZİRVEDE - FANATİK
Galatasaray, Devler Ligi macerası öncesinde çok zorlu bir sınavı geride bıraktı. Milli araya girerken Trabzonspor'a mağlup olan ve liderliği Amed'e bırakan Sarı-Kırmızılılar, dönüşte emaneti geri aldı.
Ligin tek namağlup takımı Kasımpaşa karşısında Abdülkerim'in golüyle öne geçen Cim Bom, Torreira'nın atılmasıyla 10 kişi kalırken, kısa süre sonra gelen beraberlik golü moralleri bozdu. Ancak 90'da sahneye çıkan Barış ve Lemina'nın golleriyle Galatasaray zafere uzanarak, maç fazlasıyla da olsa yeniden liderlik koltuğuna oturmayı başardı.
YILDIZLAR KENDİNE GELDİ - SABAH
Fenerbahçe'ye milli ara adeta ilaç oldu. Sarı-lacivertliler, bugün oynayacağı Çaykur Rizespor deplasmanına yüksek moralle hazırlanırken takımda birçok sevindirici gelişme yaşandı. Marco Asensio'nun hazır hale gelmesi, yıldız futbolcuların dinlenme fırsatı bulması ve milli takımdan moralli dönen isimler teknik heyetin elini güçlendirdi.
Asensio'nun, Rize deplasmanında görev alabilecek durumda olması, takımın hücum gücü açısından önemli bir gelişme olarak öne çıktı.
N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve Ederson, milli arada dinlenme fırsatı buldu. Yoğun maç temposunda yorulan üç yıldız, bu süreçte fiziksel olarak toparlanma imkânı yakaladı.
Lukaku'nun milli ara sonrası İstanbul'a fiziksel açıdan daha iyi durumda dönmesi Fenerbahçe'yi sevindirdi.
Dorgeles Nene, milli arayı en iyi değerlendiren isimlerden biri oldu. Afrika Uluslar Kupası elemelerinde oynanan iki karşılaşmada da ilk 11'de görev alan 23 yaşındaki kanat oyuncusu 2 gol kaydetti. Takımda 'ben de varım' mesajını verdi.
BEŞİKTAŞ'TA ORKUN SEVİNCİ - TÜRKİYE
Sakatlığı sebebiyle A Millî Takım kadrosundan çıkarılan Orkun Kökçü'den Beşiktaş'a müjdeli haber geldi. 25 yaşındaki futbolcu, dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Beşiktaş orta sahasının en önemli ismi olan Orkun, yarın oynanacak Kocaelispor maçında forma giyebilecek.
Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun, sakatlıktan yeni kurtulan yıldız oyuncuya ilk 11’de görev vermeyi planladığı öğrenildi. Siyah beyazlılarda golcü oyuncu Vlahovic de sakatlığını atlatmış ve takımla çalışmalara başlamıştı.