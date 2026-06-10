Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (10 Haziran 2026 spor haberleri)
10.06.2026 05:39
Son Güncelleme: 10.06.2026 05:41
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 10 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
FENER'DEN SALAH BOMBASI - FANATİK
Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesiyle transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de Muhammed Salah dosyası yeniden açıldı. Yıldız oyuncuyla ilgili Yıldırım daha önce ‘’İhtiyaç varsa alırız.'' demişti. Şimdi yönetimin şartları zorlaması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Ertan Torunoğulları, transfere dair dikkat çeken itirafta bulundu. Eski yönetici, ‘’Kendisi Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakıyordu. Bizimle yaptığı görüşmeler de son derece olumluydu. Maaşına kadar pek çok konuda kendisiyle anlaşma zemini oluşturmuştuk." dedi.
Diğer yandan savunma hattında gözler Nathan Ake'ye çevrildi.
CHERMİTİ'YE HÜCUM - FOTOMAÇ
Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Rangers'ın golcüsü Youssef Chermiti'ye talip oldu. Genç futbolcu özellikle hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.
Transferlerin yanında Galatasaray, yurt dışında önemli projelere imza atacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in talimatıyla bir yönetici, Bayern Münih efsanesi olan ve takımda CEO'luk da yapmış Oliver Kahn ile görüşecek.
KARTAL'DA ACİL EYLEM PLANI - MİLLİYET
Beşiktaş'ın hocası Vincenzo Italiano, 27 Haziran'da başlayacak kampa kadar 3-4 transferin mutlaka bitirilmesini istedi. Futbol Direktörü Önder Özen'le sürekli görüşen teknik adam; kaleci, stoper, orta saha ve santrfor takviyelerinin öncelikli olduğunu bildirdi.
8 TRANSFER BİTTİ, 4'Ü YOLDA - SABAH
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, ‘’Eksiklerimizi 1-2 hafta içinde tamamlayacağız. Fatih Tekke isterse yıldız trnasferi yaparız. Tsygankov için görüşmeler sürüyor.'' dedi.