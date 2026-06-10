Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (10 Haziran 2026 spor haberleri)

Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesiyle transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de Muhammed Salah dosyası yeniden açıldı. Yıldız oyuncuyla ilgili Yıldırım daha önce ‘’İhtiyaç varsa alırız.'' demişti. Şimdi yönetimin şartları zorlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Ertan Torunoğulları, transfere dair dikkat çeken itirafta bulundu. Eski yönetici, ‘’Kendisi Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakıyordu. Bizimle yaptığı görüşmeler de son derece olumluydu. Maaşına kadar pek çok konuda kendisiyle anlaşma zemini oluşturmuştuk." dedi.

Diğer yandan savunma hattında gözler Nathan Ake'ye çevrildi.