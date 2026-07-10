Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (10 Temmuz 2026 spor haberleri)
10.07.2026 06:43
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 10 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
ASLAN TRANSFERDE ROTAYI DEĞİŞTİRDİ
İlk olarak orta saha transferini bitirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, şimdi de genç yıldızlara yöneldi. Cimbom’un hedefinde Brighton’ın 22 yaşındaki ön liberosu Baleba ile Al Ahli’nin 23 yaşındaki 10 numarası Enzo Millot var. Yönetim iki genç yıldız için kesenin ağzını açtı.
GREENWOOD HEYECANI
Fenerbahçe’de Mason Greenwood’un transferi konusunda Marsilya ile görüşmelerde son aşamaya gelindi. Transfer taksitleri konusunda son görüşmeler yapılırken, 45+5 milyon euroluk bonservis için anlaşma kulüpler ve resmi imzalar kalmış olabilir. 24 yaşındaki yıldız için son anda devreye giren Atletico Madrid ise yanıtı kızıştırdı
TROSSARD ÇOK YAKINDA
Beşiktaş, Leandro Trossard’ı kadrosuna katmak için geri sayıma geçti. Başkan Serdal Adalı ile Belçikalı yıldızın temsilcisi Dirk Hebel’in dün akşam İstanbul’da bir araya geldiği toplantıda 4 yıllık sözleşmenin tüm detayları masaya yatırılırken, dev transferin imzaya kaldığı öğrenildi.
HANNOVER CİHAN'I İSTİYOR
Bordo-mavili takımda geleceği merak edilen isimlerden biri olan Cihan Çanak için ayrılık ihtimali güç kazandı. Trabzonsporlu kurmayların, daha fazla oynayıp tecrübe kazanabileceği bir takıma kiralamayı planladığı 21 yaşındaki futbolcuya Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96’nın talip olduğu belirtildi.
Trabzonspor’a büyük beklentilerle transfer edilen Cihan, Şenol Güneş döneminde daha fazla forma şansı buluyordu.