Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (10 Temmuz 2026 spor haberleri)

İlk olarak orta saha transferini bitirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, şimdi de genç yıldızlara yöneldi. Cimbom’un hedefinde Brighton’ın 22 yaşındaki ön liberosu Baleba ile Al Ahli’nin 23 yaşındaki 10 numarası Enzo Millot var. Yönetim iki genç yıldız için kesenin ağzını açtı.