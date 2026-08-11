Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (11 Ağustos 2026 spor haberleri)
11.08.2026 05:29
Son Güncelleme: 11.08.2026 05:31
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 11 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
MARTINELLİ'YE HÜCUM- FANATİK
Teknik direktör Okan Buruk ve Sportif A.Ş. yöneticileri arasında yapılan son toplantıda, kanat bölgesine nokta atışı bir takviye kararı çıkmıştı. Üst üste 4 yıl şampiyon olan başarılı hoca, Sane, Barış ve yeni kanat oyuncusunu birlikte oynatacağı bir formül düşünüyor. Barış ve Sane, Osimhen’in hemen arkasında yardımcı forvet gibi kullanılacak.
Leao öncelikli hedef. Ancak Milan’ın sürekli karar değiştirmesi, Galatasaray Yönetimi’ni endişelendiriyor. Bu yüzden Sarı-Kırmızılılar, Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli’ye rotayı çevirdi. Hatta resmi girişimlerin başladığı öğrenildi. Konuşulan rakam minimum 40-45 milyon Euro seviyelerinde. Brezilyalı yıldızla da temas kuruldu.
FENERBAHÇE'DE ROTA YENİDEN GUİRASSY- FOTOMAÇ
Sarı-lacivertlilerde listede ilk sırada gelen Serhou Guirassy ile bir görüşme daha yapıldı. Borussia Dortmund’a 30 milyon euro sunan yönetim, 30 yaşındaki golcüye de 10 milyon euro maaş önerdi.
KARTAL'DA MELO SESLERİ- HÜRRİYET
Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano’nun raporu doğrultusunda Juventus forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo için resmi olarak transfer görüşmelerine başladı. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport ve Tuttomercatoweb kaynaklı haberlere göre siyah-beyazlı idareciler, oyuncunun transfer şartlarını masaya yatırmak üzere İtalyan deviyle ilk teması kurdu.
Melo, 2023-2024 sezonunda Fiorentina’da kiralık olarak forma giyerken Italiano yönetiminde oldukça istikrarlı bir dönem geçirmiş ve eski özgüvenini yeniden kazanmıştı.
NUNEZ İÇİN GERİ SAYIM- SABAH
Trabzon, yıldız santrforu bu hafta Türkiye’ye getirmeyi hedefliyor. Muhammed Salah’ın yakın arkadaşı olan Uruguaylı Darwin Nunez'e bordo-mavili formayı giydirmeye kararlı olan yönetim, toplam 8 milyon Euro’luk maliyetle transferi tamamlamaya hazırlanıyor.