Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (11 Ağustos 2026 spor haberleri)

Teknik direktör Okan Buruk ve Sportif A.Ş. yöneticileri arasında yapılan son toplantıda, kanat bölgesine nokta atışı bir takviye kararı çıkmıştı. Üst üste 4 yıl şampiyon olan başarılı hoca, Sane, Barış ve yeni kanat oyuncusunu birlikte oynatacağı bir formül düşünüyor. Barış ve Sane, Osimhen’in hemen arkasında yardımcı forvet gibi kullanılacak.

Leao öncelikli hedef. Ancak Milan’ın sürekli karar değiştirmesi, Galatasaray Yönetimi’ni endişelendiriyor. Bu yüzden Sarı-Kırmızılılar, Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli’ye rotayı çevirdi. Hatta resmi girişimlerin başladığı öğrenildi. Konuşulan rakam minimum 40-45 milyon Euro seviyelerinde. Brezilyalı yıldızla da temas kuruldu.