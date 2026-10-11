Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (11 Ekim 2026 spor haberleri)
11.10.2026 07:16
11 Ekim 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
MONTELLA’NIN KOLTUĞUNA 6 ADAY - HÜRRİYET
Haziran ayındaki olağan genel kurul toplantısına dek göreve devam kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu’nun kısa sürede çözmesi gereken önemli sorunlar arasında A Milli Takım Teknik Direktörlüğü’ne kimlerin getirileceği konusu geliyor. Önceki gün yaptığı toplantıda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasına karar veren TFF yönetiminin gündeminde çok sayıda yerli ve yabancı aday bulunuyor.
Yerli isimlerin başında Shakhtar Donetsk’te başarılı bir grafik çizen Arda Turan gelirken, hala boşta olan Şenol Güneş ve Fatih Tekke de bu büyük görev için konuşulan isimler arasında yer alıyor. 1 numaralı aday olarak görünen Turan’ın, Shakhtar’da iyi bir kariyer yaparak gelecekte İspanya, İtalya, İngiltere gibi büyük liglerde çalışmak istediği için ‘şimdilik’ milli takımda görev almayı düşünmediği öğrenildi. 15 aydır herhangi bir kulüp çalıştırmayan Fatih Terim’e ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 2026 Dünya Kupası sırasındaki A Milli Takım’a yönelik eleştirileri nedeniyle sıcak bakmadığı belirtildi.
Yabancı adaylar arasında ilk üç sırada geçtiğimiz aylarda milli takımlarının başından ayrılan Alman Julian Nagelsmann ve Fransız Didier Deschamps ile Fenerbahçe’de iki dönem görev yapan Vitor Pereira geliyor.
ZORLU FİKSTÜRE HARİKA BAŞLANGIÇ - FANATİK
Fenerbahçe, zorlu fikstürün ilk sınavında Rizespor'u deplasmanda dağıttı. Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın golleri zaferi getirdi.
İsmail Kartal'ın öğrencileri, milli aranın ardından başlayan zorlu maç serisine üç puanla giriş yaptı. İlk kritik virajı kayıpsız dönen Kanarya, Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki takibini sürdürdü. Şimdi ise gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.
Kanarya, Rize'nin ardından çarşamba günü Aston Villa deplasmanında sahne alacak. Avrupa'daki sınav, yoğun fikstürün ikinci önemli durağı olacak. Aston Villa'nın ardından Kadıköy'de Alanyaspor ve Slavia Prag'ı ağırlayacak Fenerbahçe, 26 Ekim'de Galatasaray deplasmanında derbiye çıkacak.
Sonrasında Göztepe ve Liverpool'u konuk edecek ekip, 8 Kasım'daki Çorum deplasmanıyla bu zorlu seriyi tamamlayacak.
SAMSUN'A FARK, BEŞİKTAŞ'A MESAJ - POSTA
Trabzonspor, 153 günlük deplasman hasretini 3-0'lık Samsun maçıyla bitirdi. Fırtına 40 dakika içinde Muçi, Nwaiwu ve Dju ile ağları buldu, haftaya konuk edeceği Beşiktaş'a gözdağı verdi.
Samsunspor'da 50'de Coulibaly'nin şutu direkten döndü. 66'da önce Coulibaly, sonra Fatih'in vuruşları direkten döndü. 10 kişi oynayan, rakibine baskı kuran Samsunspor, gol atmayı başaramadı.
Bordo-mavililer dış sahada 153 gündür galibiyete de hasretti. Son deplasman galibiyetini 9 Mayıs 2026'da Beşiktaş karşısında alan Trabzonspor, bu hasreti de Samsun'da gidermiş oldu.
KARTAL UÇUŞA HAZIR - FOTOMAÇ
Teknik Direktör Vincenzo Italiano komutasında şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, milli aradan sonra rotasını Trendyol Süper Lig’e çevirdi. Siyah-beyazlı takım, 7’nci haftada sezona iyi bir başlangıç yapan Kocaelispor’u konuk edecek.
Tüpraş Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak zorlu müsabakayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy’un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Olcar.
Siyah-beyazlılar aynı puandaki rakibini yenerek hem Amedspor mağlubiyetini telafi etmek hem de UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü oynanacak Hoffenheim maçı öncesi moral depolamak istiyor.
İLK YOLCU İLKAY
Galatasaray'da devre arasının ilk gideni belli oldu. Bu sezon sadece 11 dakika süre alan İlkay Gündoğan ile ocak ayında yollar ayrılacak.
Teknik direktör Okan Buruk, Kasımpaşa sınavında kulübeden Renato Nhaga'yı oyuna alarak 35 yaşındaki orta sahaya mesajı verdi.
Maçın ardından karma alanda "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna, "Oynamıyorum ki niye hazır olayım?" cevabını veren İlkay'ın, eşi Sara Gündoğan da daha önce, "Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız, bana değil hocanıza (Okan Buruk) sorun" demişti. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek İlkay, Galatasaray'dan yıllık 4.5 milyon Euro kazanıyor.