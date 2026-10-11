Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (11 Ekim 2026 spor haberleri)

Haziran ayındaki olağan genel kurul toplantısına dek göreve devam kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu’nun kısa sürede çözmesi gereken önemli sorunlar arasında A Milli Takım Teknik Direktörlüğü’ne kimlerin getirileceği konusu geliyor. Önceki gün yaptığı toplantıda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasına karar veren TFF yönetiminin gündeminde çok sayıda yerli ve yabancı aday bulunuyor.

Yerli isimlerin başında Shakhtar Donetsk’te başarılı bir grafik çizen Arda Turan gelirken, hala boşta olan Şenol Güneş ve Fatih Tekke de bu büyük görev için konuşulan isimler arasında yer alıyor. 1 numaralı aday olarak görünen Turan’ın, Shakhtar’da iyi bir kariyer yaparak gelecekte İspanya, İtalya, İngiltere gibi büyük liglerde çalışmak istediği için ‘şimdilik’ milli takımda görev almayı düşünmediği öğrenildi. 15 aydır herhangi bir kulüp çalıştırmayan Fatih Terim’e ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 2026 Dünya Kupası sırasındaki A Milli Takım’a yönelik eleştirileri nedeniyle sıcak bakmadığı belirtildi.

Yabancı adaylar arasında ilk üç sırada geçtiğimiz aylarda milli takımlarının başından ayrılan Alman Julian Nagelsmann ve Fransız Didier Deschamps ile Fenerbahçe’de iki dönem görev yapan Vitor Pereira geliyor.