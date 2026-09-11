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Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (11 Eylül 2026 spor haberleri)

11.09.2026 07:03

NTV - Haber Merkezi

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11 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...

3 İSTEDİK, 1 OLDU - SÖZCÜ
Anadolu Ajansı

3 İSTEDİK, 1 OLDU - SÖZCÜ

18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne "Merhaba" diyen Fenerbahçe, Kadıköy'de Roma'yı elinden kaçırdı.

İSTİFAYI BAŞKAN DURDURDU - HÜRRİYET 1
Anadolu Ajansı

İSTİFAYI BAŞKAN DURDURDU - HÜRRİYET

Roma maçından sonra başına şişe atılan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal istifa etti. Yıldırım, Kartal'ın görevinin başında olduğunu açıkladı.

MÜHENDİSLİK HATASI - SABAH 2
Anadolu Ajansı

MÜHENDİSLİK HATASI - SABAH

Osimhen, Lemina ve Singo'nun sakatlıklarının derinden sarstığı Galatasaray, kadro yapılanmasındaki problemin cezasını çekiyor. Eksiklerin yeri dolmayınca Sporting deplasmanında mağlubiyet bağıra bağıra geldi.

KARTALDAN ZİRVE UÇUŞU - FANATİK 3
Anadolu Ajansı

KARTALDAN ZİRVE UÇUŞU - FANATİK

Dderbi zaferiyle moral depolayan Beşiktaş, Süper Lig'de zirve yürüyüşünü sürdürmek için bugün Erzurumspor'u konuk ediyor.

YÜKSEK TEMPO VE PRES - FOTOMAÇ 4
Anadolu Ajansı

YÜKSEK TEMPO VE PRES - FOTOMAÇ

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir antrenmanlarda tempo ve mücadele sertliğini zirveye çıkardı. Bordo-mavili teknik adam takımın temaslı, agresif ve hızlı bir geçiş oyunu aşılıyor.

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