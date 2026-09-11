Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (11 Eylül 2026 spor haberleri)
11.09.2026 07:03
11 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
3 İSTEDİK, 1 OLDU - SÖZCÜ
18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne "Merhaba" diyen Fenerbahçe, Kadıköy'de Roma'yı elinden kaçırdı.
İSTİFAYI BAŞKAN DURDURDU - HÜRRİYET
Roma maçından sonra başına şişe atılan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal istifa etti. Yıldırım, Kartal'ın görevinin başında olduğunu açıkladı.
MÜHENDİSLİK HATASI - SABAH
Osimhen, Lemina ve Singo'nun sakatlıklarının derinden sarstığı Galatasaray, kadro yapılanmasındaki problemin cezasını çekiyor. Eksiklerin yeri dolmayınca Sporting deplasmanında mağlubiyet bağıra bağıra geldi.
KARTALDAN ZİRVE UÇUŞU - FANATİK
Dderbi zaferiyle moral depolayan Beşiktaş, Süper Lig'de zirve yürüyüşünü sürdürmek için bugün Erzurumspor'u konuk ediyor.
YÜKSEK TEMPO VE PRES - FOTOMAÇ
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir antrenmanlarda tempo ve mücadele sertliğini zirveye çıkardı. Bordo-mavili teknik adam takımın temaslı, agresif ve hızlı bir geçiş oyunu aşılıyor.