Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (11 Temmuz 2026 spor haberleri)
11.07.2026 04:32
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 11 Temmuz 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
GREENWOOD YOLA ÇIKIYOR - FANATİK
Saint-Loechvert’lerde haftalardır süren sabırsız bekleyiş mutlu sonla bitiyor. Fenerbahçe, Mason Greenwood için önceki gece Marsilya ile 40 milyon Euro ve 5 milyon Euro şampiyonluk bonusu karşılığında anlaşmaya vardı.
Futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, işi bitirmek için dün özel uçakla Fransa’ya gitti. Kamer ve Çetin, resmi prosedürleri tamamladıktan sonra İngiliz yıldızla birlikte İstanbul’a dönecek.
SARR İDDİASI - POSTA
Afrika basını, sarı-kırmızılıların orta sahaya bir isim daha alacağını iddia etti. Afrique Sport’un haberine göre Galatasaray, Tottenham’ın Senegalli yıldızı Pape Matar Sarr ile ilgileniyor.
23 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2030’a kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıldız futbolcunun bonservis bedeli ise 30 milyon euro.
TROSSARD İÇİN GERİ SAYIM - AKŞAM
Başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Nübel ve Salih Özcan’ın ardından Leandro Trossard’ı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Belçikalı yıldız futbolcunun menajeriyle yaptığı pazarlıklarda orta yolu bulan Siyah-Beyazlılar, yaklaşık 8 milyon euro maaş karşılığında Leandro Trossard’ı ikna etmesini bildi.
31 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Dünya Kupası’nın ardından Türkiye’ye gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.
MİLAN VE NAPOLİ DE İSTİYOR
Galatasaray’ın uzun süredir transfer etmek istediği Eintracht Frankfurtlu milli futbolcu Can Uzun’a, İtalyan kulüplerinin ilgisi her geçen gün artıyor.
La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre, Milan ve Napoli’nin ardından Roma da 20 yaşındaki oyuncunun transferi için çalışmalara başladı.