Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (11 Temmuz 2026 spor haberleri)

Saint-Loechvert’lerde haftalardır süren sabırsız bekleyiş mutlu sonla bitiyor. Fenerbahçe, Mason Greenwood için önceki gece Marsilya ile 40 milyon Euro ve 5 milyon Euro şampiyonluk bonusu karşılığında anlaşmaya vardı.

Futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, işi bitirmek için dün özel uçakla Fransa’ya gitti. Kamer ve Çetin, resmi prosedürleri tamamladıktan sonra İngiliz yıldızla birlikte İstanbul’a dönecek.