Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (12 Ağustos 2026 spor haberleri)
12.08.2026 05:20
Son Güncelleme: 12.08.2026 05:26
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 12 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
O ARTIK FENER'İN GOLCÜSÜ-FANATİK
Sarı-Lacivertliler, forvet transferinde Romelu Lukaku'yla mutlu sona ulaştı. Üstelik Napoli ile pazarlıklarda ustaca hamleler yapan yönetim, transferi beklenenin çok daha altında bir bedelle, 6 milyon Euro ve bonuslar karşılığında bitirdi.
Fenerbahçe’nin pazarlıklarda İtalyan ekibini sıkıştırmasının en büyük nedeni, Mavi-Beyazlılar’ın Lukaku’yu bir an önce gönderip Gabriel Jesus’u alma isteği oldu. Belçikalı golcü, bonuslarla birlikte 10 milyon Euro’ya yakın maaş alacak.
GALATASARAY'DAN LONDRA ÇIKARMASI-FANATİK
Galatasaray, kanat transferinde Rafael Leao için Milan’ın sürekli karar değiştirmesi nedeniyle rotasını Gabriel Martinelli’ye çevirmişti. Arsenal’e 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 35 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu önerildi.
Fakat Cim Bom’un İngiliz devinde gözüne kestirdiği bir isim daha var: Ethan Nwaneri... 19 yaşındaki 10 numara ciddi şekilde gündemde.
Sarı-kırmızılı yönetim yakın zamanda Londra’ya çıkarma yapmaya ve Arsenal ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
STOPERE VEİGA
Galatasaray, Villarreal’den 23 yaşındaki stoper Renato Veiga’yı istiyor. Sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini İspanyol ekibine sunarken, La Liga temsilcisi 30 milyon euro talep ediyor.
Son dönemde Villarreal ve Portekiz Milli Takımı ile başarılı bir grafik yakalayan Renato Veiga, sol stoperde oynuyor. Sol ayağını etkili kullanan 23 yaşındaki savunmacı özellikle geçtiğimiz sezon Villarreal’de yakaladığı çıkışla dikkat çekti.
HER YERDE SALAH BEREKETİ-MİLLİYET
Trabzonspor’un yeni transferi Muhammed Salah bereketiyle geldi. Mısırlı oyuncu, daha bordo-mavili formayla sahaya çıkmadan birçok yönden gelir kapısı oldu. Bordo-mavililer, Mısırlı oyuncu sayesinde forma satıp, kombineleri tüketme noktasına gelirken, rakipler de Muhammed Salah’ın isminden faydalandı. Ligde ilk karşılaşmasını Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak olan bordo-mavililer, İstanbul ekibinin de gelir kapısı oldu.
Kasımpaşa’dan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 15.00 itibariyle başlayacak bilet satışında, Trabzonspor tribünlerindeki koltukların 3 bin liradan temin edilebileceğini duyurdu.
Trabzonspor’un Muhammed Salah için çektiği tanıtım filmi de dünyada en çok izlenen videolar arasına girdi. Bordo-mavililer tarafından hazırlanan videonun tüm platformlarda yaklaşık 50 milyon kez izlendiği ifade edildi.
HOJBJERG MÜJDESİ-POSTA
Adı Beşiktaş ile anılan Pierre-Emile Hojbjerg konusunda yeni gelişme var. Danimarkalı oyuncu, İngiliz ekibi Newcastle United’ın kendisine sunduğu teklifi kabul etmedi. Premier Lig temsilcisi, Marsilya ile el sıkışsa da 31 yaşındaki futbolcuyu ikna edemedi. Bunun üzerine siyah-beyazlı yönetim, oyuncu tarafıyla temasa geçti. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan tecrübeli ön liberonun, Fransız temsilcisiyle iki yıl daha kontratı bulunuyor.
SÜPER KUPA GÜNÜ-SABAH
UEFA Süper Kupa bugün sahibini buluyor. Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Paris Saint-Germain ile Avrupa Ligi’ni müzesine götüren Aston Villa karşı karşıya gelecek. Salzburg’da oynanacak müsabaka TSİ 22.00’de başlayacak ve TRT1’den ekranlara gelecek.
Mücadeleyi ABD’ye girişine izin verilmediği için 2026 Dünya Kupası’nda görev alamayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan yönetecek.
Bu arada Süper Kupa tarihinin en başarılı takımı ise 6 şampiyonlukla Real Madrid. İspanyol ekibini 5’er kupayla Barcelona ve Milan, 4 kupayla Liverpool ve 3 kupayla Atletico Madrid takip ediyor.