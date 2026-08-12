Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (12 Ağustos 2026 spor haberleri)

Sarı-Lacivertliler, forvet transferinde Romelu Lukaku'yla mutlu sona ulaştı. Üstelik Napoli ile pazarlıklarda ustaca hamleler yapan yönetim, transferi beklenenin çok daha altında bir bedelle, 6 milyon Euro ve bonuslar karşılığında bitirdi.

Fenerbahçe’nin pazarlıklarda İtalyan ekibini sıkıştırmasının en büyük nedeni, Mavi-Beyazlılar’ın Lukaku’yu bir an önce gönderip Gabriel Jesus’u alma isteği oldu. Belçikalı golcü, bonuslarla birlikte 10 milyon Euro’ya yakın maaş alacak.