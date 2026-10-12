Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (12 Ekim 2026 spor haberleri)

Real Madrid’in Villarreal’i tek golle mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve 77 dakika sahada kalan Arda Güler, İspanya basını tarafından bir kez daha takımının en iyi ismi olarak gösterildi.

Marca’daki haberde, “Arda Güler, Real Madrid’in açık ara en iyi oyuncusuydu” yorumu yapıldı.

El Mundo Deportivo gazetesinde “Arda Güler, şu anda Real Madrid’de farklı işler çıkaran tek oyuncu” ifadelerine yer verildi.

Sport’ta gazetesi ise milli futbolcu için “Real Madrid orta sahasında ustalığıyla öne çıkan isimdi. Potansiyelini nasıl açığa çıkaracağını biliyor ve Real’in tartışmasız ilk 11 oyuncusu olduğunu gözler önüne serdi” değerlendirmesini yaptı.

Eflatun-beyazlıların eski futbolcusu Alvaro Benito ise şu ifadeleri kullandı: “Arda Güler, Mourinho ve Real Madrid için vazgeçilmez bir oyuncu haline geldi. Bu durum Diomande ile Vinicius arasındaki rekabeti sürekli gündeme getirecek. Diğerleri, takım arkadaşlarına kritik paslar atma işinde zorlanırken, Türk futbolcu bu açıdan önemli bir eksiği kapatıyor.”