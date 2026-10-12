Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (12 Ekim 2026 spor haberleri)
12.10.2026 06:54
12 Ekim 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
LIVERPOOL GİBİ OYNA BARÇA’YI YEN - SABAH
Kasımpaşa engelini 10 kişi kalmasına rağmen hasarsız atlatan Galatasaray, rotasını yarın Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı zorlu Barcelona maçına çevirdi.
Sarı-kırmızılı takım, İspanyol devi karşısında elindeki en değerli taktik referanslardan biri geçen sezon İstanbul’da iki kez devirdiği Liverpool maçları olacak. Devler arenasında lig aşamasında sarı-kırmızılılar, Liverpool karşısında 16. dakikada Osimhen’in attığı erken golle hem moral gücünü artırdı hem de 12. adam olan tribünlerin ateşini oyuna soktu. İngilizler, topa daha fazla sahip olmasına rağmen Cimbom kompakt savunmasını korudu.
Yeni hedef aynı senaryoyu kusursuz bir şekilde sahaya yansıtıp 55 bin taraftarın gücüyle Barcelona’yı devirmek.
SIRA GELDİ DEVLER LİGİ'NE - FANATİK
Fenerbahçe, 8-0’lık Eyüpspor zaferiyle girdiği Milli aradan, Rize deplasmanında alınan 3-0’lık galibiyetle geri döndü. Mert Müldür dışında eksik olmaması, Asensio’nun formasına kavuşup gol sevinci yaşaması, Lukaku’nun asisti, Ederson’un yükselen performansı; Fenerbahçe’de yüzleri güldüren diğer gelişmeler oldu.
İsmail Kartal ve öğrencileri için sevinmeye vakit yok. Sarı-Lacivertliler, Rize dönüşü gözünü hemen Şampiyonlar Ligi’ne çevirdi. Fenerbahçe, Devler Ligi’ndeki ilk maçında Roma ile Kadıköy’de 1-1 berabere kalmıştı. Kanarya, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk deplasmanına Aston Villa karşısında İngiltere’de çıkacak. Sarı-Lacivertliler, dün yaptığı antrenmanla zorlu mücadelenin provalarına başladı. Teknik ekip ise İngiliz ekibini analiz etmek için hemen kolları sıvadı.
Kanarya’da dünkü antrenman düşük tempoda geçti. İsmail Kartal, ekibinden alacağı analiz raporu sonrası bugünkü antrenmanda taktik çalışmaya ağırlık verecek.
EVDE HUZUR VAR - HÜRRİYET
Beşiktaş evinde Kocaelispor'u 2-1'lik skorla devirdi.
Maça hızlı başlayan Kartal, 18. dakikada kaptanı Orkun’un ceza sahası dışında attığı şık golle 1-0 öne geçti. Kocaelispor, 27’de Show ile skoru dengelese de sadece 4 dakika sonra Vlahovic penaltıdan galibiyeti getiren golü kaydetti. Kalan bölümde başka gol olmazken puanını 15 yapan siyah beyazlı takım, ligde 2. sıraya çıktı.
Bu sezon Süper Lig’de oynadığı 7 maçın tamamında 5+ isabetli şut çeken ve 20+ kez rakip ceza sahasında topla buluşan tek takım Beşiktaş.
Kaptan Orkun sakatlığına rağmen forma giyerken attığı golle alkışlandı. Beşiktaş'da Djalo ve ilk maçına çıkan Miretti de başarılı isimlerdi.
TABELACI SALAH - TÜRKİYE
Karadeniz'de Thomas Reis fırtınası esmeye devam ediyor. Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Alman teknik adam yönetimindeki Trabzonspor, Samsunspor'u deplasmanda 3-0'la geçti. Reis, Shota Arveladze'nin 2015'teki döneminden bu yana Trabzonspor'da ligde üst üste iki galibiyet alan ilk yabancı teknik direktör oldu.
Suskun gibi görünen yıldızı Muhammed Salah ise Samsunspor karşısında da tabelaya katkı yaptı. Mısırlı yıldız, Samsunspor karşısında yaptığı asistle takımının galibiyetinde rol oynadı ve ligde 7 maçta 7 gol ve 3 asiste ulaştı. Öte yandan Trabzonspor, Galatasaray ve Samsunspor karşılaşmalarının ilk yarılarında üçer gol atarak 36 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.
AÇIK ARA EN İYİSİ - MİLLİYET
Real Madrid’in Villarreal’i tek golle mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve 77 dakika sahada kalan Arda Güler, İspanya basını tarafından bir kez daha takımının en iyi ismi olarak gösterildi.
Marca’daki haberde, “Arda Güler, Real Madrid’in açık ara en iyi oyuncusuydu” yorumu yapıldı.
El Mundo Deportivo gazetesinde “Arda Güler, şu anda Real Madrid’de farklı işler çıkaran tek oyuncu” ifadelerine yer verildi.
Sport’ta gazetesi ise milli futbolcu için “Real Madrid orta sahasında ustalığıyla öne çıkan isimdi. Potansiyelini nasıl açığa çıkaracağını biliyor ve Real’in tartışmasız ilk 11 oyuncusu olduğunu gözler önüne serdi” değerlendirmesini yaptı.
Eflatun-beyazlıların eski futbolcusu Alvaro Benito ise şu ifadeleri kullandı: “Arda Güler, Mourinho ve Real Madrid için vazgeçilmez bir oyuncu haline geldi. Bu durum Diomande ile Vinicius arasındaki rekabeti sürekli gündeme getirecek. Diğerleri, takım arkadaşlarına kritik paslar atma işinde zorlanırken, Türk futbolcu bu açıdan önemli bir eksiği kapatıyor.”