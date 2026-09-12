Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (12 Eylül 2026 spor haberleri)

Ersun Yanal'dan İsmail Kartal'ın durumuna ilişkin çarpıcı yorum: "BU işten üretim çıkmaz. Oyuncu artık güvenmeyecektir. Sen ordu komutanına bakarak savaşırsın. Komutan 'Ben yokum, bittim' derse, onu oraya çıkardığında ne kadar iş yapacağını düşünüyorsun? İnsanlar arkasından tef çalar. Olur mu böyle şey?"