Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (12 Eylül 2026 spor haberleri)
12.09.2026 06:54
12 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
İŞTE İSTİFAYA GÖTÜREN SEBEPLER - MİLLİYET
İsmail Kartal'ın eski Fenerbahçeli futbolcuların olumsuz yorumları karşısında yönetimin sessiz kalamsı sebebiyle uzun süredir rahatsız olduğu ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının Fred ile Talisca'nın gidiişi nedeniyle kadro planlaması yapamadığını savunduğu bildirildi.
"ARKANDAN TEF ÇALARLAR" - HÜRRİYET
Ersun Yanal'dan İsmail Kartal'ın durumuna ilişkin çarpıcı yorum: "BU işten üretim çıkmaz. Oyuncu artık güvenmeyecektir. Sen ordu komutanına bakarak savaşırsın. Komutan 'Ben yokum, bittim' derse, onu oraya çıkardığında ne kadar iş yapacağını düşünüyorsun? İnsanlar arkasından tef çalar. Olur mu böyle şey?"
KARTAL'DAN ZİRVEYE PENÇE - SABAH
Kadıköy'deki derbi zaferinin moraliyle sahasında Erzurumpsor FK'yı farklı yenen Beşiktaş, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
ASLAN'DA ÇÖZÜM LEAO - POSTA
Galatasaray'da Osimhen'in yokluğunda taşlar yerinden oynadı. Barış'ın forvete çekilmesiyle hem kanat hem hücumdaki etkinlik kayboldu. Sporting maçında sonradan oyuna giren Leao'nun Kocaelispor maçında ilk 11'de olması bekleniyor.
TRABZON'DA LİSTE BAŞI VALVERDE - FOTOMAÇ
Fatih Tekke'yle yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor'un yeni hoca arayışı sürüyor. Şu an boşta olan Ernesto Valverde'nin yanı sıra Steven Gerard, Raffaele Palladino, Stankovic, Blanc ve Paulo Bento da masada.