Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (12 Kasım 2026 spor haberleri)

Trabzonspor'da milli ara, sakatlıklarla boğuşan oyuncular için kritik bir fırsata dönüştü. Son haftalarda daralan kadroyla hem Avrupa'da hem de ligde mücadele eden Thomas Reis'ın yüzünü güldürecek gelişmeler yaşanıyor.

Tedavileri devam eden Franculino Dju, Aral Şimşir ve Tim Jabol-Folcarelli'nin milli arada takımla çalışmalara katılması planlandı. Üç oyuncu arasında Eyüpspor karşılaşmasına yetişme ihtimali en yüksek isimler Folcarelli ile Aral.