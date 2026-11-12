Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (12 Kasım 2026 spor haberleri)
12.11.2026 07:52
12 Kasım 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
"BİR İHTİMAL DAHA VAR" - MİLLİYET
Uluslar A Ligi'nde Belçika ile karşılaşacak olan A Milli Takım, çok kritik bir mücadele ortaya koyacak. Ay-yıldızlılar, bugün galip gelirse en iyi üçüncüler arasında yer alma şansı sürecek.
Ancak beraberlik ya da mağlubiyet, Türkiye'nin son sırada kalmasını garantileyecek.
GALİBİYETE BENİM DEĞİL TÜM TÜRKİYE'NİN İHTİYACI VAR - HÜRRİYET
Grupta henüz puanımızın olmadığını hatırlatan A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın "Üç puan alabilirsek belki play-off maçı oynayacağız. A Ligi'nde kalmak çok önemli çünkü biz böyle seviye takımlarla oynadığımız zaman kendi seviyemizi daha net görebiliyoruz" dedi.
MİLLİ ARA TRABZON'A YARADI - FANATİK
Trabzonspor'da milli ara, sakatlıklarla boğuşan oyuncular için kritik bir fırsata dönüştü. Son haftalarda daralan kadroyla hem Avrupa'da hem de ligde mücadele eden Thomas Reis'ın yüzünü güldürecek gelişmeler yaşanıyor.
Tedavileri devam eden Franculino Dju, Aral Şimşir ve Tim Jabol-Folcarelli'nin milli arada takımla çalışmalara katılması planlandı. Üç oyuncu arasında Eyüpspor karşılaşmasına yetişme ihtimali en yüksek isimler Folcarelli ile Aral.
SAMANDIRA'DA BÜYÜK DEĞİŞİM - MİLLİYET
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun gelişiyle Samandıra'da yenilenme sürecine girildi. Sarı-lacivertli takımın hocası öncelikle kendi teknik ekibini getirirken, doktorlardan, tesisteki personele kadar birçok yerde de değişime gidildiği öğrenildi.
VLAHOVİÇ GÜÇ TOPLAYACAK - POSTA
Beşiktaş'ın yıldızı Dusan Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'ndan davet almasına rağmen İstanbul'da kaldı. Teknik direktör Veljko Paunovic'ten izin alan 26 yaşındaki futbolcu, milli arayı tesislerde çalışarak geçirecek. Özel fizyoterapistini İstanbul'a getiren yıldız oyuncu, bireysel idmanlarla güç toplayacak. Bu sezon başarılı performansıyla dikkat çeken Vlahovic, Kartal'ın ligde kaydettiği 23 golün 9'una imza attı.