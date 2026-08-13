NTV

Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (13 Ağustos 2026 spor haberleri)

13.08.2026 07:23

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 13 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

LİG ŞİMDİ SÜPER OLDU - HÜRRİYET
NTV

LİG ŞİMDİ SÜPER OLDU - HÜRRİYET

Bu sezon dört büyüklerin hepsi kadrosuna dünya yıldızlarını kattı. Salah'tan Vlahovic'e, Lukaku'dan Osimhen'e birçok efsane isim Süper Lig'de top koşturacak.

15 GÜNDE 5 MAÇ - FOTOMAÇ 1
Anadolu Ajansı

15 GÜNDE 5 MAÇ - FOTOMAÇ

Fenerbahçe cumartesi gününden itibaren kritik bir viraja girecek ve 15 günde hem Avrupa'da hem Süper Lig'de 5 maça çıkacak.

BURUK'UN AÇILIŞ KURGUSU BELLİ - MİLLİYET 2
Anadolu Ajansı

BURUK'UN AÇILIŞ KURGUSU BELLİ - MİLLİYET

Süper Lig'in açılışında Çorum karşısına çıkacak Galatasaray, bu maçta kaleyi Uğurcan'a, savunmayı Lemina ve Abdülkerim'e emanet edecek. Beklerde Sallai ile Eren. ortada Torreira, Sara ve Yunus, ön tarafta ise Sane, Osimhen, Barış üçlüsü yer alacak.

SABRETTİ BAŞARDI - SABAH 3
Anadolu Ajansı

SABRETTİ BAŞARDI - SABAH

İtaliano'nun çok istediği Vlahovic için Beşiktaş 2.5 ay uğraştı. Görüşmelerin tıkandığı anda "Acele etmeyin, Vlahovic'i bekleyin" diyen İtaliano, eski öğrencisiyle iletişimi koparmadı. Yönetim de vazgeçmedi ve hedefe ulaştı.

İMZAYI ATMADAN FENERLİ OLDU - SÖZCÜ 4
Anadolu Ajansı

İMZAYI ATMADAN FENERLİ OLDU - SÖZCÜ

33 yaşındaki Lukaku'yla anlaştıklarını açıklayan Futbol Direktörü Oğuz Çetin "İlk güden beri sadece Fenerbahçe diyor, başka bir şey demiyor. Buraya gelebilmek için büyük fedakarlıklar yaptı. Onun için para öncelik deği." ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram