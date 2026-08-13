Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (13 Ağustos 2026 spor haberleri)

33 yaşındaki Lukaku'yla anlaştıklarını açıklayan Futbol Direktörü Oğuz Çetin "İlk güden beri sadece Fenerbahçe diyor, başka bir şey demiyor. Buraya gelebilmek için büyük fedakarlıklar yaptı. Onun için para öncelik deği." ifadelerini kullandı.