Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (13 Ağustos 2026 spor haberleri)
13.08.2026 07:23
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 13 Ağustos 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
LİG ŞİMDİ SÜPER OLDU - HÜRRİYET
Bu sezon dört büyüklerin hepsi kadrosuna dünya yıldızlarını kattı. Salah'tan Vlahovic'e, Lukaku'dan Osimhen'e birçok efsane isim Süper Lig'de top koşturacak.
15 GÜNDE 5 MAÇ - FOTOMAÇ
Fenerbahçe cumartesi gününden itibaren kritik bir viraja girecek ve 15 günde hem Avrupa'da hem Süper Lig'de 5 maça çıkacak.
BURUK'UN AÇILIŞ KURGUSU BELLİ - MİLLİYET
Süper Lig'in açılışında Çorum karşısına çıkacak Galatasaray, bu maçta kaleyi Uğurcan'a, savunmayı Lemina ve Abdülkerim'e emanet edecek. Beklerde Sallai ile Eren. ortada Torreira, Sara ve Yunus, ön tarafta ise Sane, Osimhen, Barış üçlüsü yer alacak.
SABRETTİ BAŞARDI - SABAH
İtaliano'nun çok istediği Vlahovic için Beşiktaş 2.5 ay uğraştı. Görüşmelerin tıkandığı anda "Acele etmeyin, Vlahovic'i bekleyin" diyen İtaliano, eski öğrencisiyle iletişimi koparmadı. Yönetim de vazgeçmedi ve hedefe ulaştı.
İMZAYI ATMADAN FENERLİ OLDU - SÖZCÜ
33 yaşındaki Lukaku'yla anlaştıklarını açıklayan Futbol Direktörü Oğuz Çetin "İlk güden beri sadece Fenerbahçe diyor, başka bir şey demiyor. Buraya gelebilmek için büyük fedakarlıklar yaptı. Onun için para öncelik deği." ifadelerini kullandı.