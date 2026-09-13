Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (13 Eylül 2026 spor haberleri)

Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde hem hücumda hem de savunmada önemli istatistiklere imza attı. Avrupa'nın 10 büyük liginde kalesinde en az isabetli şut (9) gören ikinci takım olan siyah-beyazlılar aynı zamanda 5 lig maçında tüm rakiplerini 0.7 gol beklentisinin altında tuttu.