Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (13 Eylül 2026 spor haberleri)
13.09.2026 07:29
13 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...
KARTAL'LA YENİ BEYAZ SAYFA - HÜRRİYET
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının yarattığı şok dalgası ve endişe dünkü antrenmana çıkmasıyla son buldu.
BEŞİKTAŞ'IN ROTASI AVRUPA - FANATİK
Beşiktaş'ta gözler Avrupa Ligi'ndeki Marsilya sınavına çevrildi. Takımdaki gelişimden memnun olan İtaliano Avrupa'da iddialı olduklarını vurguladı: Asla pes etmemeliyiz…
EMANETİN PEŞİNDE - POSTA
Sahasında Kocaeli'yi konuk edecek Galatasaray, hem galibiyet serisini 4 maça çıkarmak hem de Beşiktaş'a devrettiği liderliği geri almak istiyor.
FIRTINA'NIN TADI KAÇTI - SABAH
Geçen hafta 5 gollü Gençlerbirliği galibiyetiyle coşan Trabzonspor, dün ligde puanı olmayan Konyaspor karşısında yıkıldı.
TESADÜF DEĞİL ITALİANO FARKI - MİLLİYET
Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde hem hücumda hem de savunmada önemli istatistiklere imza attı. Avrupa'nın 10 büyük liginde kalesinde en az isabetli şut (9) gören ikinci takım olan siyah-beyazlılar aynı zamanda 5 lig maçında tüm rakiplerini 0.7 gol beklentisinin altında tuttu.