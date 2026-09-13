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Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (13 Eylül 2026 spor haberleri)

13.09.2026 07:29

NTV - Haber Merkezi

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13 Eylül 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarından en yeni gelişmeler ve transfer haberlerinden öne çıkanlar...

KARTAL'LA YENİ BEYAZ SAYFA - HÜRRİYET
DHA

KARTAL'LA YENİ BEYAZ SAYFA - HÜRRİYET

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının yarattığı şok dalgası ve endişe dünkü antrenmana çıkmasıyla son buldu.

BEŞİKTAŞ'IN ROTASI AVRUPA - FANATİK 1
Anadolu Ajansı

BEŞİKTAŞ'IN ROTASI AVRUPA - FANATİK

Beşiktaş'ta gözler Avrupa Ligi'ndeki Marsilya sınavına çevrildi. Takımdaki gelişimden memnun olan İtaliano Avrupa'da iddialı olduklarını vurguladı: Asla pes etmemeliyiz…

EMANETİN PEŞİNDE - POSTA 2
Anadolu Ajansı

EMANETİN PEŞİNDE - POSTA

Sahasında Kocaeli'yi konuk edecek Galatasaray, hem galibiyet serisini 4 maça çıkarmak hem de Beşiktaş'a devrettiği liderliği geri almak istiyor.

FIRTINA'NIN TADI KAÇTI - SABAH 3
Anadolu Ajansı

FIRTINA'NIN TADI KAÇTI - SABAH

 

Geçen hafta 5 gollü Gençlerbirliği galibiyetiyle coşan Trabzonspor, dün ligde puanı olmayan Konyaspor karşısında yıkıldı.

TESADÜF DEĞİL ITALİANO FARKI - MİLLİYET 4
Anadolu Ajansı

TESADÜF DEĞİL ITALİANO FARKI - MİLLİYET

Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde hem hücumda hem de savunmada önemli istatistiklere imza attı. Avrupa'nın 10 büyük liginde kalesinde en az isabetli şut (9) gören ikinci takım olan siyah-beyazlılar aynı zamanda 5 lig maçında tüm rakiplerini 0.7 gol beklentisinin altında tuttu.

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